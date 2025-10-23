Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS, con Lionel Messi e Inter Miami

Este miércoles se disputaron los dos partidos de repechaje de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2025 y, de esta manera, quedó definido el cuadro, con Inter Miami y Lionel Messi entre sus protagonistas. Los encuentros al mejor de tres se dividirán por Conferencia y comenzarán en cuartos de final, por lo que habrá cuatro cruces por lado. Los ganadores avanzarán a las semifinales y luego a la definición. Por último, los mejores del Este y el Oeste se verán las caras en la definición del 6 de diciembre. Todos los detalles están en canchallena.com.

Los últimos en clasificarse fueron Chicago Fire, que se enfrentará a Philadelphia, y Portland Timbers, que jugará contra San Diego FC. La Máquina Roja obtuvo su boleto tras derrotar a Orlando City por 3 a 1 en el play-in con dos goles de Hugo Cuypers y uno de Brian Gutiérrez (Tyrese Spicer descontó para los Leones). Los Maderos, por su parte, dejaron en el camino a Real Salt Lake por el mismo resultado gracias a las anotaciones de Felipe Mora por duplicado y Kamal Miller (Justen Glad convirtió el único tanto de los Monarcas).

Kamal Miller, ex compañero de Lionel Messi en Inter Miami, convirtió un gol en el triunfo de Portland AMANDA LOMAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El Inter Miami de Lionel Messi quedó tercero en la Conferencia Este y se verá las caras con Nashville, que culminó en el sexto lugar de la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Javier Mascherano ganó los últimos cinco partidos contra las Seis Cuerdas, los dos más recientes por la temporada regular de la vigente MLS: 2 a 1 como local con un doblete de Messi (Hany Mukhtar empató transitoriamente para Nashville) y 5 a 2 como visitante hace apenas una semana con un hat-trick de ‘Leo’ -con el que se consolidó como el máximo goleador y se adjudicó la Bota de Oro- y sendas anotaciones de Baltasar Rodríguez y Telasco Segovia (Sam Surridge y Jacob Shaffelburg anotaron los goles del club perdedor).

Cuadro de playoffs la MLS 2025

Primera ronda

Conferencia Oeste

Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas.

Los Angeles Galaxy vs. Austin.

Minessota vs. Seattle Sounders.

San Diego FC vs. Portland Timbers.

Conferencia Este

Cincinnati vs. Columbus Crew.

Inter Miami vs. Nashville.

Charlotte vs. New York City.

Philadelphia Union vs. Chicago Fire.

16 equipos, un solo objetivo. Todo es por la Copa. // Audi #MLSCupPlayoffs 🏆 pic.twitter.com/7ukXbuum0v — MLS Español (@MLSes) October 23, 2025

La primera ronda de los playoffs de cada una de la Conferencias de la MLS será al mejor de tres partidos. Las semifinales, las finales de zonas y la definición del torneo, en tanto, serán a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la etapa regular. Todos los partidos se podrán ver en vivo contratando el MLS Season Pass en Apple TV, mientras que en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de cada encuentro con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.

30 franquicias iniciaron el certamen 2025 de la MLS y las que se ubicaron del décimo puesto hacia atrás en cada una de las conferencias, concluyeron su participación. Estas fueron San José Earthquakes, Colorado Rapids, Houston Dynamo, St. Louis City, Los Angeles Galaxy y SC Kansas en el Este; a los que se les sumaron New York FC, New England Revolution, Toronto FC, Atlanta United, Montreal y DC United por el lado del Oeste.

Tabla de campeones de la MLS