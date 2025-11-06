Qué equipos ya se clasificaron a la Copa Libertadores 2026

Tres de los seis cupos con los que cuenta la Argentina para el máximo torneo continental del año próximo ya están definidos; Lanús puede acceder como campeón de la Sudamericana
La Copa Libertadores 2026 tiene tres equipos argentinos confirmados de los seis cupos que otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reparte a través de diferentes vías: Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Rosario Central.
El Calamar fue el primer que se clasificó como campeón del Torneo Apertura 2025 mientras que la Lepra mendocina fue el último gracias a que conquistó la Copa Argentina 2025. El otro ganador de un título que ingresará es quien de la vuelta olímpica en el Clausura en curso.
Los otros tres lugares se definen a través de la Tabla Anual y uno se lo quedó el Canalla con el primer puesto. Restan decidirse otros dos y, de momento, se los están quedando Boca Juniors y River Plate. En el caso del xeneize ingresaría directamente a la etapa de grupos porque marcha segundo mientras que el Millonario está tercero, puesto con el que se accede al repechaje del torneo internacional que es la misma instancia en la que su clásico rival fue eliminado este año por Alianza Lima.
Si Rosario Central, e hipotéticamente Boca y River, ganan el Clausura, liberarán su boleto de la Tabla Anual y se producirá un efecto ‘cascada’ hacia los equipos que están debajo de ello. Cuando restan dos fechas para terminar la primera etapa del Clausura -los playoffs no se tienen en cuenta para la clasificación-, los clubes que están por detrás y están entrando a la Copa Sudamericana 2026 son Argentinos Juniors (54), Deportivo Riestra (51), San Lorenzo (49), Racing y Barracas Central (47); Tigre y Lanús (46).
Lo negativo para todos esos equipos que pujan por los boletos a la Libertadores y Sudamericana de la Tabla Anual es que tanto Platense como Independiente Rivadavia se encuentran afuera de los puestos que dan plazas a los torneos internacional en la Tabla Anual y, en consiguiente, no hay posibilidades de que liberen sus cupos ni siquiera como campeones del Clausura porque ya no tienen chances de clasificar a octavos.
Un caso particular es el de Lanús, actualmente 10° en la Tabla Anual e ingresando a la próxima Sudamericana. El Granate está en la definición del actual certamen vs. Atlético Mineiro y en caso de consagrarse entrará a la Libertadores 2026. En su caso, ingresaría con un cupo de la Conmebol, por lo que no favorecería a ningún club argentino.
Así están las plazas a la Copa Libertadores 2026
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
- Tabla Anual 1: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).
- Tabla Anual 3: River Plate (a definir).
