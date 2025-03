En qué canal pasan Argentina vs. Chile por el Sudamericano Sub 17 2025 hoy

Este sábado, a partir de las 18.30 (horario argentino), la selección argentina Sub 17 debuta en el Sudamericano de la categoría frente a Chile, en el marco de la segunda fecha del Grupo A. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Hernán Heras, se disputa en el estadio Jaraguay de Montería, Córdoba, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Diego Placente busca uno de los cupos siete cupos disponibles para Sudamérica para el Mundial Sub 17 que se celebrará entre el 5 y 27 de noviembre en Qatar, país que le trae gratos recuerdos a la Argentina por las consagraciones en la Copa del Mundo Sub 20 de 1995 y en la de mayores de 2022. De clasificarse, intentará mejorar lo hecho en la edición de Indonesia 2023, cuando finalizó en el cuarto lugar. Esta es la única categoría en la que un equipo argentino no ganó el Mundial.

El plantel argentino que disputará el Sudamericano Sub 17 en Colombia

La Roja, por su parte, pretende regresar al Mundial de la categoría, del que se ausentó en 2023 tras no haber conseguido la clasificación. Ya debutó en el torneo con una derrota por la mínima diferencia frente al anfitrión, Colombia, por un gol de Santiago Londoño, en un partido que se llevó a cabo el jueves en el mismo recinto en el que jugará ante la Argentina: el Jaraguay.

Argentina vs. Chile: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Montería, Córdoba, Colombia, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar DSports directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa), mientras que los que tengan contratado Flow o Telecentro Play pueden buscar únicamente el canal TyC Sports. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.70 contra los 6.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Chile. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.90.

Diego Placente es el DT del Sudamericano Sub 17 al igual que en la última edición del certamen

Posibles formaciones

Argentina : Dylan Martínez; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Benjamín Fariña; Santiago Espíndola, Jerónimo Gómez Mattar, Juan Cruz Meza; Alex Verón, Tomás Parmo y Thomas de Martis.

: Dylan Martínez; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Benjamín Fariña; Santiago Espíndola, Jerónimo Gómez Mattar, Juan Cruz Meza; Alex Verón, Tomás Parmo y Thomas de Martis. Chile: Vicente Villegas; Martín Jiménez, Matías Orellana, Bruno Torres, Alonso Olguín; Diego Molina, Ricardo Guzmán; Nicolás Pérez, Zidane Yáñez, Ian Alegría; y Yastin Cuevas.

