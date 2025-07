En qué canal pasan Argentina vs. Colombia por las semifinales de la Copa América femenina hoy

Este lunes inician las semifinales de la Copa América femenina 2025 que se desarrolla en Ecuador con el duelo entre la selección argentina y Colombia en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito con arbitraje de la macedonia Ivana Projkovska. El encuentro inicia a las 21 (hora argentina) y se transmite por TV únicamente a través de DSports+, canal que se puede sintonizar online en la plataforma DGO -se requiere ser cliente del cableoperador-.

Quien se imponga avanzará a la definición y esperará por Brasil o Uruguay -chocarán el martes-. Además, se clasificará a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028. El perdedor tendrá que competir por el tercer puesto frente al que caiga del otro duelo, ambos ya con el boleto asegurado a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Linda Caicedo, es la gran figura de la selección femenina de Colombia Conmebol

La previa del partido

El equipo dirigido por Germán Portanova finalizó en lo más alto del grupo A y es el único equipo que tuvo puntaje idel en la primera ronda con un saldo de cuatro victorias en la misma cantidad de partidos: 1 a 0 vs. Uruguay y Perú; 2 a 1 vs. Chile; y 2 a 0 vs. Ecuador. El gran objetivo, además de acceder a la final, es clasificarse a la cita olímpica por segunda vez en su historia luego de Beijing 2008, en la que fue eliminada en la primera etapa sin sumar puntos.

La albiceleste, que ganó el máximo campeonato continental en una sola ocasión -2006- y el resto de las ediciones se la llevó Brasil; tiene como premio consuelo, en caso de caer ante las cafeteras, participar de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El conjunto colombiano, por su parte, quedó segundo la zona B por detrás de la Canarinha con ocho puntos gracias a dos triunfos y dos empates. Tiene en el plantel a Linda Caicedo, mejor jugadora de la Copa América 2022 y figura de Real Madrid. Dijo presente en las semifinales del certamen continental en las últimas cuatro ediciones y en tres de ellas, incluida la última, llegó a la final, aunque no pudo quedarse con el trofeo.

Posibles formaciones

Argentina: Solana Pereyra; Catalina Roggerone, Sophia Braun, Aldana Cometti, Milagros Martín; Sofía Domínguez, Vanina Preininger, Daiana Falfán, Maricel Pereyra; Paulina Gramaglia y Kishi Núñez. DT: Germán Portanova.

Colombia: Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí; Daniela Caracas; Lorena Bedoya, Daniela Montoya; Linda Caicedo, Leicy Santos, Mayra Ramírez y Valerín Loboa. DT: Ángelo Marsiglia.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los JJOO 2028 porque las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.35 por su triunfo contra los 2.82 que se repagan por el de Colombia. El empate en tiempo reglamentario, que llevaría la definición a los penales, cotiza cerca de 3.25.

El historial entre ambos seleccionados tiene 14 antecedentes con cuatro victorias argentinas, tres colombianas y siete pardas. La última vez que se vieron las caras fue en noviembre de 2024 en un amistoso en Florida, Estados Unidos, con empate 1 a 1 más victoria por penales 5 a 4 de la albiceleste. En un juego oficial el antecedente más reciente es en la Copa América 2022 con alegría cafetera 1 a 0.