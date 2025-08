La Copa América femenina era de Colombia, pero una volea fantástica de Marta rescató a Brasil, que se coronó en los penales

La final de la Copa América femenina entre Colombia y Brasil, disputada en Ecuador, tuvo tantas emociones diversas que la convirtieron en una definición totalmente alocada que debió estirarse hasta el tiempo suplementario. Pasó de todo en el ¡4-4! Un penal insólito a favor de Brasil, un blooper de las brasileñas que terminó en la red, un gol agónico que llevaba el trofeo a las tierras cafeteras... hasta que apareció la leyenda brasileña Marta para meter una volea fantástica en la última jugada del encuentro: culpable de que se jugaran treinta minutos más, convirtió también el cuarto que parecía concluir la historia, pero una delicadeza de tiro libre agrandó el suspenso hasta los penales. La “Canarinha” fue campeón por 5-4.

Cuando el primer tiempo ya jugaba sus minutos agregados y Colombia se marchaba al vestuario con la ventaja del gol de Linda Caicedo (figura de Real Madrid), apareció la revisión del VAR: la central Jorelyn Carabalí metió un insólito cabezazo (con topetazo incluido) mientras se ponía de pie contra la delantera Gio Queiroz. Increíble manera de actuar en una final en la que la alegría, hasta ese momento, era suya. Así, le permitió a Angelina marcar la igualdad.

El festejo de Marta durante la corrida tras saberse campeona de la Copa América femenina jugada en Ecuador. @CopaAmerica

Todo se mantuvo parejo hasta los 23 minutos del complemento, cuando lo imprevisto volvió a avivar el fuego de la final. Intentando reorganizar la salida de Brasil, la zaguera Terciane jugó hacia su arco sin mirar que su arquera ya había salido a buscar la pelota. La sobrepasó a Katherine Tapia y el pase se volvió blooper: Colombia volvía a estar arriba en el marcador, pero faltaba mucho por ver.

A los 35 se paralizaría el estadio (repleto de colombianos) a raíz de la nueva igualdad de la “Canarinha” a través de Amanda Gutiérrez, pero a falta de tres minutos explotaría. Porque Mayra Ramírez, delantera de Chelsea, aguantaría la marca y le daría un pase de taco y caño a Caicedo, que comandó un contraataque desde la mitad de la cancha. Terminó siendo letal al amagar a hacer una maniobra individual, pero asistió en el momento perfecto a Ramírez, que definió sutilmente a la red. 3-2. Colombia se sentía campeona.

Tal es así que la propia autora del tercer gol fue reemplazada en esos minutos finales. Intentó cruzar de lado a lado para hacer tiempo, pero apareció la leyenda brasileña Marta: con respeto, le pidió que saliera por donde debía. Y si bien Ramírez terminó discutiendo con otra rival, la palabra santa de la ‘10′ la llevó a no querer fastidiar a la ídola que tiene el fútbol femenino entero.

¡GOLAZO AGÓNICO DE BRASIL!



Marta marcó el empate 3-3 ante Colombia con un zurdazo de afuera del área.



CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS pic.twitter.com/oBpwsPOqLQ — DSPORTS (@DSports) August 2, 2025

Sin embargo, fue justamente Marta la que terminó arruinándole la fiesta a ella. La que apagó los aplausos que la delantera de Chelsea recibió hasta el banco. En la última jugada de los seis minutos adicionados, un centro desesperado derivó en un rechazo hacia la puerta del área: allí esperaba la atacante y el pique de la pelota fue ideal para que ejecutara con su hábil zurda una volea tan violenta como extraordinaria, venciendo la resistencia de Tapia.

30 minutos más. Y allí, cuando se jugaba el último minuto del primer cuarto, otra vez aparecería la figura, de 39 años. En el área chica intentó conectar de cabeza un centro, pero el cálculo no le salió exacto, aunque sí sus reflejos fueron perfectos. Estiró la pierna derecha y la punteó a la red. Otra vez parecía el cierre. No fue así. No pararon de dejar todo, matarse a goles y dejar una joya más.

Porque fue Leicy Santos, la ‘10′ colombiana, la que ahora ponía su magia para la frustración de Marta. La ex futbolista de Atlético de Madrid encontró un tiro libre que le hicieron a Linda Caicedo detrás de la medialuna y no lo dejó pasar a falta de cinco minutos para llegar a los 120: con delicadeza, levantó la pelota y el efecto la puso cerca del ángulo. 4-4 y a los penales.

Tarciane, que se había hecho un gol en contra insólito, le agradece a Marta la importancia de sus goles y lo que significa para Brasil (y el fútbol femenino). Dolores Ochoa - AP

Se desarrolló dramáticamente también porque Brasil pudo coronarse en la tanda de cinco tras dos ejecuciones fallidas de Colombia: justamente Marta tuvo el título en su pie, pero Tapia le ganó ese duelo y le permitió a Colombia estirar la definición hasta llegar a los siete remates por lado. La arquera Lorena se quedó con el último y, por el 5-4, Brasil levantó la novena Copa América de su historia en diez veces que se disputó.

Cierre ideal para Marta, al menos en esta competición: “Estoy muy emocionada. Es la última Copa América en la que ustedes vieron jugar a Marta. Perdí un penal, ¿pero qué podía pasar? ¿Terminar un poquito antes? Estoy muy feliz", declaró la seis veces mejor jugadora del mundo y ahora tetracampeona del certamen continental de selecciones.

