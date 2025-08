Las diferencias entre América y Europa y lo que hay que saber para el crecimiento del fútbol femenino

La Copa América terminó y, con la Eurocopa como contracara, el futuro del fútbol sudamericano quedó en la mira. Después de una final entre Brasil y Colombia que fue positiva en lo futbolístico (un partido electrizante y la definición por penales que culminó con la corona para las brasileñas), el camino a la Copa del Mundo Brasil 2027 aparece como un deseo potente: será la primera vez que habrá eliminatorias y también la primera vez que un Mundial se realizará en este continente. Por eso, lo ocurrido entre el 11 de julio y el 2 de agosto en Quito dejan diez puntos a resaltar para pensar en un mañana.

1-El podio de Argentina y una chance más

La selección terminó el torneo sin derrotas en los 90 minutos. El partido que perdió, contra Colombia en semifinales, fue por penales. Además, fue la que menos goles recibió en el campeonato. El tercer lugar -la misma posición que en Chile 2018 y Colombia 2022- le podría traer una chance para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Hasta ahora ese boleto lo consiguieron sólo el primero y el segundo (Brasil y Colombia). Pero en abril el Comité Olímpico Internacional anunció que el programa contará con cuatro equipos de fútbol femenino más: se pasará de 12 a 16 participantes. En contrapartida, la competición masculina se reducirá de 16 a 12 selecciones.

Por esto, en Conmebol esperan una comunicación oficial de FIFA que posibilitaría que el tercero de la Copa América -Argentina- dispute un repechaje para conseguir un boleto. Más allá de esto, Argentina ya se metió en los Juegos Panamericanos de Lima.

La Argentina le ganó a Uruguay por penales

2-La juventud

Argentina viajó con media selección Sub 23 y muchas jóvenes mostraron buenas condiciones, en medio de un recambio generacional. Kishi Núñez, delantera de Boca de 19 años, hizo un gol contra Ecuador, y tomó la responsabilidad del quinto penal ante Colombia y Uruguay: no falló pese a disputar su primer torneo grande con la Selección. También entraron y respondieron Agostina Holzheier (atacante de Racing, 21 años), Catalina Roggerone (defensora del CSU Bakersfield de Estados Unidos, 22 años), Paulina Gramaglia (delantera del Bragantino de Brasil, 22 años), Milagros Martín (jugó en Newell’s el torneo pasado, 18 años) y Sofía Domínguez (ex Newell’s, todavía no anunció club, 19 años). Algunas, como Martin o Domínguez, incluso jugaron como laterales, posiciones no habituales para ellas. Todas estuvieron a la altura. Y seguirán creciendo.

3-La experiencia

Aldana Cometti tiene 29 años, pero está en la Selección desde la Sub 17. Capitana y voz de mando, es una de las que empuja con el lastre: con las luchas encima, por mejores condiciones y con todos los partidos que ya jugó. Fue una pieza clave y mostró la importancia del aporte de las más grandes. Se llevó el premio Fair Play siendo central. Aportó dos goles de cabeza. Florencia Bonsegundo, de 32, estuvo en sintonía desde el ataque. Volvió para retirarse mejor del equipo nacional. Se la vio disfrutar, dentro y fuera de la cancha. Las dos coincidieron en que a la Argentina “el tercer puesto ya le queda chico”. Con años ya en el fútbol europeo -Cometti en el Madrid CFF, Bonse ahora en el Sporting de Lisboa- son las que empujan para ir por más. “Siento que hoy tenemos un equipo muy competitivo. Entre nosotras incluso es muy competitivo, es difícil hacer el once titular. Esa competencia interna nos hace crecer. Los resultados van a llegar”, dijo Cometti.

#SelecciónFemenino Nuestra capitana, Aldana Cometti, recibió el Premio Fair Play 🤝



¡Felicitaciones! 👏 pic.twitter.com/0II9XDeBIu — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 3, 2025

4-Competencias para sumar rodaje

La selección ya tiene calendario para la primera edición de eliminatorias que se disputará camino a un Mundial femenino. El certamen llevará el nombre de Liga de Naciones y se disputará desde octubre de 2025 a junio de 2026. El equipo de Germán Portanova arrancará como local contra Paraguay el 24 de octubre.

Será una gran oportunidad para volver a ver a la Argentina en casa. Los dirigentes tienen su chance de armar un espectáculo que motive. Hace dos años que el equipo no juega como local en un estadio con público. El último fue la despedida para ir al Mundial de Australia–Nueva Zelanda 2023. Se jugó en San Nicolás y cerca de 20.000 personas disfrutaron del 4 a 0 sobre Perú. Ese año había jugado otros dos amistosos contra Venezuela, en Córdoba y La Rioja. Al estadio Kempes asistieron 31.800 personas. En la Liga de Naciones, el 28 de octubre jugará en Uruguay contra las locales, tendrá la tercera fecha libre y el 2 de diciembre se medirá con Bolivia, otra vez como local.

5-El Mundial, muy cerca

Brasil albergará la décima edición de la Copa del Mundo femenina, de la que participarán 32 países. El Maracaná será el lugar del partido inicial y de la final. Será la primera Copa en Sudamérica. Arthur Elias, el entrenador de Brasil, dejó en claro todo lo que se juega la selección local al ser anfitriona. “Será un antes y un después para el fútbol femenino brasileño. La gente se detendrá a ver, los y las niñas se inspirarán y crearemos una nueva relación entre la afición y el equipo”, dijo. La Argentina, tan cerca, podría copiar la planificación, el proyecto, el anhelo; y consolidar por fin un proyecto serio de selección.

Marta levanta la Copa América; Brasil, ahora, va a organizar el Mundial Patricio Teran - AP

6-Brasil puede achicar distancias

Esta vez, la diferencia entre la Copa América y la Eurocopa -una desigualdad impresionante entre una y otra- fue evidente. El próximo año además se disputará la Finalísima entre las selecciones ganadoras de los dos torneos, organizada por la Conmebol y la UEFA, en un partido que puede tener dos posibilidades: exponer aún más los problemas de este continente o ser una oportunidad para demostrar cambios. Brasil representará a este punto del mapa contra Inglaterra. El país en el que el fútbol femenino estuvo prohibido por un decreto ley durante tres décadas, es monarca en Sudamérica. Y en esta Copa mostró su poderío: alzó su noveno título en 10 ediciones disputadas. Argentina es el único que logró ganarle, en 2006.

7-Colombia, cada vez más grande

Nunca ningún equipo sudamericano le había marcado más de dos goles a Brasil en toda la historia de la Copa América y allí estuvo Colombia, con un partido histórico, el mejor de toda la competencia. Le hizo cuatro en la definición y perdió en los penales. Ya había alcanzado la final de la Copa América en la edición anterior, como local. Habían chocado en la etapa de grupos y empataron 0 a 0. Las colombianas se posicionaron como las mejores del continente detrás de las campeonas. Y tienen nombres propios para generar orgullo en el fútbol sudamericano: la arquera Katherine Tapia (32 años, Palmeiras), Jorelyn Carabalí (28 años, Brighton), Catalina Usme (35 años, Galatasaray), leicy Santos (29 años, Washington Spirit), Linda Caicedo (20 años, Real Madrid), Mayra Ramírez (26 años, Chelsea).

8-A llenar canchas

Una de las principales críticas sobre la Copa América fue el poco público en los estadios. Sin embargo, la final que se disputó en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, el estadio de Liga Deportiva Universitaria, contó con 23.798 personas en Quito. Las ganas de ver la disciplina están. En Europa, la UEFA decidió invertir para esta Eurocopa como parte de un plan estratégico: pretende que en 2030 el fútbol sea el deporte más practicado por las mujeres en todos los países de ese continente. Aquí todavía es una de las cuentas pendientes para que el fútbol sudamericano termine de crecer. Esta Copa América fue un certamen que empezó la venta de entradas una semana antes del inicio, que tuvo quejas de futbolistas por la organización, que contó con VAR recién en las instancias finales.

9-La genia

Marta fue una de las grandes protagonistas del certamen y una ídola indiscutida para el fútbol de la región. Elegida MVP de la final y del torneo, la crack de 39 años hizo un gol y dio una asistencia en la semifinal ante Uruguay; y después marcó dos goles en la final ante Colombia, uno antológico para llevar el partido al alargue.

Por si no alcanzara con el legado que ya deja, siguió dando el ejemplo. Después de ganar la definición fue a darle ánimo a las jugadoras de Colombia y abrazó a Tapia, la arquera que le atajó un penal: “Continúen así, siempre las apoyaré. Colombia es una potencia de Sudamérica, pero tiene que ser una potencia afuera en el mundo también. Cuenten con nosotras”, les dijo.

10-Zona de promesas

La delantera Claudia Martínez, de Paraguay, es uno de los nombres a seguir en Sudamérica. Con 17 años y 179 días, se convirtió en la jugadora más joven en marcar más de un gol en un partido de la Copa América en las últimas tres ediciones: le hizo un hat trick a Bolivia en el debut. Terminó como una de las artilleras del torneo, con 6 (la otra fue la brasileña Amanda Gutierres). Antes de brillar en Quito, la delantera de Olimpia había sido la máxima goleadora del Conmebol Sub 17 este año, con 10 goles en 9 partidos, una figura clave en la consagración de Paraguay en esa categoría.