En qué canal pasan Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026 hoy

Este sábado, desde las 22 (horario argentino), la selección argentina y Suiza se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro, se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Argentina se metió entre los ocho mejores del certamen ecuménico tras derrotar a Egipto por 3 a 2 en un partido memorable. Los goles albicelestes fueron convertidos por Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández; mientras que Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko pusieron en ventaja parcial a los africanos. Nunca un seleccionado había remontado un 2 a 0 adverso en una Copa del Mundo, sin necesidad de disputar el tiempo suplementario, a falta de menos de 15 minutos para que concluyan los 90′.

'Cuti' Romero comenzó la remontada ante Egipto y Gonzalo Montiel asistió a Lionel Messi para el 2 a 2 parcial BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo helvético, por su parte, superó a Colombia por 4 a 3 en los penales luego de un deslucido empate 0 a 0 en los 120′ reglamentarios. En la tanda, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz convirtieron para los colombianos; mientras que Dávinson Sánchez estrelló su remate en el travesaño y Gregor Kobel contuvo el disparo de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Para los suizos anotaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas, y Manuel Akanji la tiró afuera.

Argentina vs. Suiza: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

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¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 5.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Suiza. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.72.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como favorita al triunfo en el encuentro ante Suiza Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

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