En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Brujas por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (hora argentina), Brujas y Atlético de Madrid se enfrentan en el marco de la ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg, se disputa en el estadio Jan Breydel y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto belga se clasificó a esta instancia del torneo más importante de Europa a nivel de clubes tras quedar en el 19° puesto de la clasificación general. Lograron avanzar de ronda gracias a una contundente goleada por 3 a 0 frente a Olympique de Marsella en la última fecha, resultado con el que el equipo de los argentinos Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina quedó eliminado.

Brujas se metió en los playoffs de la Champions League y quiere dar el batacazo ante Atlético de Madrid Omar Havana - AP

El Colchonero, por su parte, culminó en el 14° lugar de la tabla de posiciones de la Fase Liga. Alcanzó la línea de los 13 puntos al igual que Juventus y Atalanta, pero la Vecchia Signora terminó 13° y los negriazules 15° por diferencia de gol. En el plantel, además del DT Diego Simeone, están los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nicolás González y Julián Álvarez. De ellos, únicamente serían titulares Giuliano y Julián.

Brujas vs. Atlético de Madrid: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en Bélgica y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético de Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.00 contra los 3.96 que se repagan por un hipotético triunfo de Brujas. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.81.

Las casas de apuestas ponen a Atlético de Madrid como favorito al triunfo en el duelo ante Brujas Manu Fernandez - AP

Posibles formaciones