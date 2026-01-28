Clasificados a octavos de final de la Champions League 2025-2026

Se disputó este miércoles la última fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Los 18 partidos que se jugaron en simultáneo definieron los eliminados, los clasificados a los playoffs y los que avanzaron directamente a octavos de final: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

Los ocho equipos en cuestión evitarán los 16vos de final y conocerán a sus posibles rivales de octavos en el sorteo que se llevará a cabo este viernes 30 de enero a las 8 (horario argentino) en la sede de la UEFA ubicada en Nyon, Suiza. Al igual que ocurrirá en los playoffs con los mejores ubicados (del 9° al 16°), los ocho líderes de la Fase Liga definirán sus respectivas series de la ronda de los 16 mejores en condición de local. De cuartos en adelante, el azar determinará quién será anfitrión de cada partido de vuelta.

Arsenal fue el mejor equipo de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026: terminó primero con puntaje ideal Ian Walton� - AP�

De los gigantes europeos que participan de esta edición, varios no consiguieron clasificarse directamente a octavos de final, por lo que deberán superar una ronda extra en el camino hacia el posible título. Entre ellos aparecen Real Madrid, el máximo ganador de la historia de la Champions; PSG, campeón de la última edición; Inter de Milán, finalista en 2024-2025; Juventus, Atlético de Madrid; y Borussia Dortmund.

Clasificados a octavos de final

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

Enzo Fernández convirtió un gol en el triunfo de Chelsea por 3 a 2 ante Napoli y metió a su equipo en octavos de final ANDREAS SOLARO� - AFP�

Clasificados a los playoffs

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiakos

Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bogo/Glimt

Benfica

Eliminados en la Fase Liga

Olympique de Marsella

Pafos

Union SG

PSV

Athletic Bilbao

Napoli

Copenhague

Ajax

Eintracht Frankfurt

Slavia Praga

Villarreal

Kairat Almaty

Tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo (y su DT Carlo Ancelotti también, con cinco, ya que ningún entrenador ganó tanto como él). Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Munich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Con la coronación en la última edición, PSG se sumó a otros 10 equipos que levantaron el trofeo en una oportunidad.