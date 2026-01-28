LA NACION

Clasificados a octavos de final de la Champions League 2025-2026

Los ocho primeros equipos de la tabla de posiciones de la Fase Liga se metieron directamente en la ronda de los 16 mejores sin necesidad de jugar los playoffs

Alexis Mac Allister convirtió dos tantos en la goleada de Liverpool por 6 a 0 ante Qarabag; los Reds avanzaron a octavos
Alexis Mac Allister convirtió dos tantos en la goleada de Liverpool por 6 a 0 ante Qarabag; los Reds avanzaron a octavosPAUL ELLIS - AFP

Se disputó este miércoles la última fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Los 18 partidos que se jugaron en simultáneo definieron los eliminados, los clasificados a los playoffs y los que avanzaron directamente a octavos de final: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

Los ocho equipos en cuestión evitarán los 16vos de final y conocerán a sus posibles rivales de octavos en el sorteo que se llevará a cabo este viernes 30 de enero a las 8 (horario argentino) en la sede de la UEFA ubicada en Nyon, Suiza. Al igual que ocurrirá en los playoffs con los mejores ubicados (del 9° al 16°), los ocho líderes de la Fase Liga definirán sus respectivas series de la ronda de los 16 mejores en condición de local. De cuartos en adelante, el azar determinará quién será anfitrión de cada partido de vuelta.

Arsenal fue el mejor equipo de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026: terminó primero con puntaje ideal
Arsenal fue el mejor equipo de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026: terminó primero con puntaje idealIan Walton - AP

De los gigantes europeos que participan de esta edición, varios no consiguieron clasificarse directamente a octavos de final, por lo que deberán superar una ronda extra en el camino hacia el posible título. Entre ellos aparecen Real Madrid, el máximo ganador de la historia de la Champions; PSG, campeón de la última edición; Inter de Milán, finalista en 2024-2025; Juventus, Atlético de Madrid; y Borussia Dortmund.

Clasificados a octavos de final

  • Arsenal
  • Bayern Múnich
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting Lisboa
  • Manchester City
Enzo Fernández convirtió un gol en el triunfo de Chelsea por 3 a 2 ante Napoli y metió a su equipo en octavos de final
Enzo Fernández convirtió un gol en el triunfo de Chelsea por 3 a 2 ante Napoli y metió a su equipo en octavos de finalANDREAS SOLARO - AFP

Clasificados a los playoffs

  • Real Madrid
  • Inter de Milán
  • PSG
  • Newcastle
  • Juventus
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • Bayer Leverkusen
  • Borussia Dortmund
  • Olympiakos
  • Brujas
  • Galatasaray
  • Mónaco
  • Qarabag
  • Bogo/Glimt
  • Benfica

Eliminados en la Fase Liga

  • Olympique de Marsella
  • Pafos
  • Union SG
  • PSV
  • Athletic Bilbao
  • Napoli
  • Copenhague
  • Ajax
  • Eintracht Frankfurt
  • Slavia Praga
  • Villarreal
  • Kairat Almaty

Tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo (y su DT Carlo Ancelotti también, con cinco, ya que ningún entrenador ganó tanto como él). Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Munich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Con la coronación en la última edición, PSG se sumó a otros 10 equipos que levantaron el trofeo en una oportunidad.

  • Real Madrid (España) - 15 títulos
  • Milán (Italia) - Siete
  • Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - Seis cada uno
  • Barcelona (España) - Cinco
  • Ajax (Países Bajos) - Cuatro
  • Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - Tres cada uno
  • Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - Dos cada uno
  • Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia), Manchester City (Inglaterra) y PSG (Francia) - Uno cada uno
