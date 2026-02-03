En qué canal pasan Barcelona vs. Albacete por la Copa del Rey 2025-2026 hoy

Este martes, desde las 17 (horario argentino), Barcelona y Albacete se enfrentan en el marco de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de José Luis Munuera Montero, se disputa en el estadio Carlos Belmonte y se puede ver en vivo por televisión a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por el alemán Hansi Flick se clasificó a la instancia de los ocho mejores del certamen español tras derrotar a Racing de Santander, por 2 a 0, con goles de Ferrán Torres y Lamine Yamal. Es el máximo ganador de la historia de la Copa del Rey con 32 títulos, ocho más que Athletic Bilbao, su inmediato perseguidor. Además, es el campeón en ejercicio, ya que en la última edición venció a Real Madrid por 3 a 2 en la final.

Barcelona dejó en el camino a Racing de Santander y se metió en los octavos de final de la Copa del Rey LLUIS GENE� - AFP�

El Alba, por su parte, viene de protagonizar el batacazo más resonante de la edición en curso. Eliminó nada menos que a Real Madrid al derrotarlo por 3 a 2 como local, en el debut de Álvaro Arbeloa como DT del Merengue tras la destitución de Xabi Alonso. Para el ganador, Jefté Betancor convirtió un doblete -fue quien sentenció el triunfo a los 94′- y Javi Villar anotó el tanto restante; mientras que los goles de la Casa Blanca fueron convertidos por Franco Mastantuono y Gonzalo García.

El encuentro está programado para este martes a las 17 (hora argentina) en España y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Barcelona corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.22 contra los 12.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Albacete. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.90.

Las casas de apuestas ponen a Barcelona como claro favorito al triunfo en el partido ante Albacete FADEL SENNA� - AFP�

