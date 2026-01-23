Fechas del Mundial 2026: cuándo se inaugura y cuándo es la final

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya tiene sus fechas clave confirmadas de una nueva edición del certamen más importante del planeta fútbol. Se pondrá en marcha el jueves 11 de junio, mientras que la gran final se disputará el domingo 19 de julio. Esta Copa del Mundo, que se extenderá por más de un mes, promete ser histórica no solo por su novedoso formato de 48 equipos sino también por la (muy probable) despedida mundialista de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los máximos emblemas de las últimas dos décadas.

La ceremonia inaugural y, en consecuencia, el primer partido, tendrán lugar el jueves 11 de junio en el emblemático estadio Azteca de la Ciudad de México. El encuentro será protagonizado por una de las selecciones locales, México, y Sudáfrica, en el marco del Grupo A. Lo mismo ocurrió en Sudáfrica 2010 (empataron 1 a 1), lo que crea un hecho sin precedentes en la historia de los Mundiales, ya que por primera vez se repiten los protagonistas del partido de apertura.

Sudáfrica y México jugaron el partido inaugural en el Mundial 2010 y volverán a hacerlo en 2026 ACHIM SCHEIDEMANN� - EPA/DPA�

El telón se bajará el domingo 19 de julio con la final, que se jugará en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este moderno recinto no solo será el escenario del partido decisivo, sino que también albergará una parte significativa de la competencia, incluyendo cinco encuentros de la etapa de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos.

Este Mundial será el primero con 48 selecciones participantes, un cambio significativo respecto a las últimas siete ediciones, que tuvieron 32 equipos. El nuevo formato implica un total de 104 encuentros y la creación de 12 zonas, cada una compuesta por cuatro seleccionados. De cada grupo, avanzarán a los dieciseisavos de final los dos mejores equipos, sumándose a los ocho mejores terceros.

Esta etapa reunirá a los 32 mejores y será una novedad absoluta en la Copa del Mundo, dando paso luego a las etapas de eliminación directa tradicionales hasta alcanzar la definición. La selección argentina, que integra el Grupo J junto a Argelia, Jordania y Austria, es la defensora del título obtenido en Qatar 2022, por lo que buscará revalidar su corona.

La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 LUIS ROBAYO� - AFP�

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

UEFA D

Grupo B

Canadá

UEFA A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

UEFA C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

UEFA B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

FIFA 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

FIFA 1

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Partidos inaugurales y finales de los últimos cinco Mundiales

Partidos inaugurales

Qatar 2022 : Qatar 0 - 2 Ecuador

: Qatar 0 - 2 Ecuador Rusia 2018 : Rusia 5 - 0 Arabia Saudita

: Rusia 5 - 0 Arabia Saudita Brasil 2014 : Brasil 3 - 1 Croacia

: Brasil 3 - 1 Croacia Sudáfrica 2010 : Sudáfrica 1 - 1 México

: Sudáfrica 1 - 1 México Alemania 2006: Alemania 4 - 2 Costa Rica

Finales

Qatar 2022: Argentina 3 (4) - (2) 3 Francia