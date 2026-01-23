LA NACION

Fechas del Mundial 2026: cuándo se inaugura y cuándo es la final

Ya se conoce el fixture de la Copa del Mundo de este año, que tendrá 48 participantes por primera vez en la historia: la selección argentina está en el Grupo J

Copa del Mundo de FIFA de selecciones
La Copa del Mundo, el trofeo por el que todos lucharán durante 2026; la Argentina intentará defenderla tras ganarla en Qatar 2022

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya tiene sus fechas clave confirmadas de una nueva edición del certamen más importante del planeta fútbol. Se pondrá en marcha el jueves 11 de junio, mientras que la gran final se disputará el domingo 19 de julio. Esta Copa del Mundo, que se extenderá por más de un mes, promete ser histórica no solo por su novedoso formato de 48 equipos sino también por la (muy probable) despedida mundialista de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los máximos emblemas de las últimas dos décadas.

La ceremonia inaugural y, en consecuencia, el primer partido, tendrán lugar el jueves 11 de junio en el emblemático estadio Azteca de la Ciudad de México. El encuentro será protagonizado por una de las selecciones locales, México, y Sudáfrica, en el marco del Grupo A. Lo mismo ocurrió en Sudáfrica 2010 (empataron 1 a 1), lo que crea un hecho sin precedentes en la historia de los Mundiales, ya que por primera vez se repiten los protagonistas del partido de apertura.

Sudáfrica y México jugaron el partido inaugural en el Mundial 2010 y volverán a hacerlo en 2026
Sudáfrica y México jugaron el partido inaugural en el Mundial 2010 y volverán a hacerlo en 2026ACHIM SCHEIDEMANN - EPA/DPA

El telón se bajará el domingo 19 de julio con la final, que se jugará en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este moderno recinto no solo será el escenario del partido decisivo, sino que también albergará una parte significativa de la competencia, incluyendo cinco encuentros de la etapa de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos.

Este Mundial será el primero con 48 selecciones participantes, un cambio significativo respecto a las últimas siete ediciones, que tuvieron 32 equipos. El nuevo formato implica un total de 104 encuentros y la creación de 12 zonas, cada una compuesta por cuatro seleccionados. De cada grupo, avanzarán a los dieciseisavos de final los dos mejores equipos, sumándose a los ocho mejores terceros.

Esta etapa reunirá a los 32 mejores y será una novedad absoluta en la Copa del Mundo, dando paso luego a las etapas de eliminación directa tradicionales hasta alcanzar la definición. La selección argentina, que integra el Grupo J junto a Argelia, Jordania y Austria, es la defensora del título obtenido en Qatar 2022, por lo que buscará revalidar su corona.

La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022
La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022LUIS ROBAYO - AFP

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • UEFA D

Grupo B

  • Canadá
  • UEFA A
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • UEFA C

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • UEFA B
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • FIFA 2
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • FIFA 1
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

Partidos inaugurales y finales de los últimos cinco Mundiales

Partidos inaugurales

  • Qatar 2022: Qatar 0 - 2 Ecuador
  • Rusia 2018: Rusia 5 - 0 Arabia Saudita
  • Brasil 2014: Brasil 3 - 1 Croacia
  • Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1 - 1 México
  • Alemania 2006: Alemania 4 - 2 Costa Rica

Finales

  • Qatar 2022: Argentina 3 (4) - (2) 3 Francia
  • Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia
  • Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina
  • Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Países Bajos
  • Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia
