Real Madrid vs. Atlético de Madrid, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Liga de España

Real Madrid viene de eliminar al Manchester City en los octavos de la UEFA Champions League con un contundente 5-1 global: fue 3-0 en la ida en Madrid, con un hat-trick de Federico Valverde, y 2-1 en la vuelta en el Etihad Stadium, gracias a un doblete de Vinicius Junior. En cuartos de final tendrá otra prueba de máxima exigencia frente al Bayern Munich, con la ida en el Santiago Bernabéu y la revancha en Alemania.

En LaLiga, el conjunto merengue se ubica en el segundo puesto con 66 puntos, a cuatro del líder Barcelona, en una lucha directa por el título. Con diez fechas por disputarse, el clásico ante Atlético de Madrid aparece como una oportunidad clave para tomar impulso en la pelea por el doblete.