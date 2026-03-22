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Real Madrid vs. Atlético de Madrid, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Liga de España

Se juega otra edición del derbi madrileño en el Santiago Bernabéu

Vinicius, la carta ofensiva de Real Madrid
Vinicius, la carta ofensiva de Real MadridTHOMAS COEX - AFP

Duelo rioplatense

De un lado, el uruguayo Federico Valverde. Del otro, los argentinos Juan Musso, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Los 11 de Real Madrid

Los siguientes son los titulares de Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Dean Huijsen y Fran García; Federico Valverde, Thiago Pitarch y Aurelien Tchouameni; Arda Guler, Brahim y Vinicius Junior. DT: Álvaro Arbeloa.

Los 11 de Atlético

Los siguientes son los titulares de Atlético de Madrid: Musso; Ruggeri, Llorente, Hancko y Le Normand; Johnny y Koke; Simeone, Griezmann y Julián Álvarez; Lookman. DT: Diego Simeone.

Cómo llega Real Madrid

Real Madrid viene de eliminar al Manchester City en los octavos de la UEFA Champions League con un contundente 5-1 global: fue 3-0 en la ida en Madrid, con un hat-trick de Federico Valverde, y 2-1 en la vuelta en el Etihad Stadium, gracias a un doblete de Vinicius Junior. En cuartos de final tendrá otra prueba de máxima exigencia frente al Bayern Munich, con la ida en el Santiago Bernabéu y la revancha en Alemania.

En LaLiga, el conjunto merengue se ubica en el segundo puesto con 66 puntos, a cuatro del líder Barcelona, en una lucha directa por el título. Con diez fechas por disputarse, el clásico ante Atlético de Madrid aparece como una oportunidad clave para tomar impulso en la pelea por el doblete.

Cómo llega Atlético

Atlético de Madrid se metió en los cuartos de final de la Champions League tras eliminar al Tottenham Hotspur en octavos. La ida en el Wanda Metropolitano terminó 5-2 en favor de los dirigidos por Diego Simeone, mientras que la vuelta fue para el conjunto inglés por 3-2, aunque el 7-5 global le dio la clasificación al Atleti. En la próxima instancia se medirá ante el Barcelona, definiendo la serie nuevamente en Madrid.

En el plano local, el equipo colchonero prácticamente se despidió de la pelea por el título en LaLiga: suma 57 puntos y quedó a 13 del Barça, aunque se mantiene firme en el tercer puesto y muy cerca de asegurar su clasificación a la próxima Champions. Además, el 18 de abril disputará la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, con la ilusión de volver a levantar un título nacional tras cinco años, luego de su última consagración en LaLiga 2020/21.

La entrada en calor

Los jugadores realizan los trabajos precompetitivos sobre el césped del Bernabéu.

Probables formaciones

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Lookman, Simeone; Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, por la fecha 29 de LaLiga de España. El encuentro comenzará a las 17, será arbitrado por José Luis Munuera y en el VAR estará Daniel Jesús Trujillo. Televisa ESPN.

Por Pablo Lisotto
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