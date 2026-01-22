Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni es cabeza de serie del Grupo J; en los pronósticos, es el gran favorito a quedarse con el primer lugar
La selección argentina integrará el Grupo J en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Se cruzará con Argelia, Austria y Jordania en la primera instancia del certamen en el que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022. El primer partido será el martes 16 de junio a las 22; el segundo el lunes 22 a las 14; y el tercero el domingo 28 a las 23. Los detalles están disponibles en canchallena.com.
El primer encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni será en el Arrowhead Stadium de Kansas City, mientras que los dos restantes los jugará en el AT&T Stadium de Dallas. En el primero nunca se presentó, pero sí lo hizo en el recinto texano. Allí disputó un amistoso internacional en 2015, cuando empató 2 a 2 con México por los goles de Sergio Agüero y Lionel Messi (Javier ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Herrera anotaron para el seleccionado azteca). Del plantel que afrontó ese compromiso, además de Messi, aún forman parte de las nóminas habituales de la selección Nicolás Otamendi y Ángel Correa.
Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina
Fecha 1
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 2
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
- Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 3
- Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
El rival del seleccionado albiceleste en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo del Grupo H, mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, en 16vos de final se verá las caras con un líder de alguno de los Grupos B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.
