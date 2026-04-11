En qué canal pasan Boca vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 hoy

Boca Juniors e Independiente, integrantes del Grupo A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional (LPF), protagonizan este sábado uno de los clásicos que tiene la fecha 14 y lo hacen desde las 19.30 en la Bombonera con arbitraje de Andrés Merlos.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 y se impuso el Rojo 1 a 0 como visitante con el gol de Álvaro Angulo.

La previa del clásico

El conjunto de Claudio Úbeda atraviesa un gran presente. Entre semana venció a Universidad Católica 2 a 1 en su debut en la Copa Libertadores 2026 y llegó a los 10 encuentros sin derrotas entre todas las competencias. De ellos, ganó los últimos tres y se ubica tercero en la zona con 20 puntos producto de una campaña de cinco triunfos, cinco igualdades y dos derrotas. De hecho, de ganar el clásico y en caso de que no se imponga Vélez y Estudiantes de La Plata -reciben a Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero, respectivamente-, llegará a lo más alto.

De cara al clásico, el DT no puede contar con Leandro Paredes, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de sanción. El mediocampista, teniendo en cuenta que en la siguiente jornada su equipo disputará el Superclásico, forzó la amonestación en la victoria ante Talleres de Córdoba 1 a 0 y, además, aprovecha para descansar teniendo en cuenta la gran seguidillas de partidos que tiene Boca.

La seguidilla de tres triunfos seguidos sacó a Claudio Úbeda del ojo de la tormenta en Boca RODRIGO ARANGUA - AFP

Por ese motivo, es probable que también descansan jugadores que habitualmente son titulares como Miguel Merentiel, quien terminó con una molestia en el partido contra los chilenos; todos los defensores -Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco-, y Milton Delgado. Tomás Aranda y Adam Bareiro están en dudas y los puede reemplazar Alan Velasco y Milton Giménez, dos futbolistas que se recuperaron de sus respectivas lesiones y volverían a jugar desde el arranque después de varios meses. El otro que vuelve es el arquero Agustín Marchesín, quien superó una dolencia muscular.

El elenco de Gustavo Quinteros, por su parte, le ganó el clásico de Avellaneda a Racing 1 a 0 el fin de semana pasado, resultado con el que el DT tomó aire porque estaba en la cuerda floja a raíz del irregular andar de su plantel. Sin competencia internacional, Independiente está obligado a pelear el título en el Apertura y se ubica octavo en la tabla de posiciones con 17 unidades gracias a cuatro victorias, cinco empates y tres caídas.

Una baja sensible para los Diablos rojos es la de Santiago Montiel, quien padece un desgarro en su pierna izquierda. Lo positivo para Quinteros es que puede contar con Matías Abaldo para hacer dupla ofensiva con Gabriel Ávalos, el goleador del certamen con ocho tantos. Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán es la duda en el mediocampo.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Tomás Aranda o Alan Velasco; Milton Giménez y Adam Bareiro o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Tomás Aranda o Alan Velasco; Milton Giménez y Adam Bareiro o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda. Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Váldez. DT: Gustavo Quinteros.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.22 contra 3.52 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.00.