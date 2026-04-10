Fecha y horario del Superclásico entre River y Boca, por el Torneo Apertura 2026

Si bien River y Boca tienen compromisos importantes este fin de semana por el torneo local y entresemana por copas internacionales, la ansiedad de los hinchas no escatima saltearse el tiempo hacia adelante. Y en este sentido, el Superclásico que tendrá lugar el domingo 19 de abril ya acapara la atención. Los dos clubes más grandes de la Argentina se verán las caras en el estadio Monumental de Núñez, por el interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 que a la vez empieza a configurar los octavos de final.

En encuentro, que se llevará a cabo desde las 17 (horario argentino), será el 266 de la historia y se puede ver por televisión a través de TNT Sports y ESPN Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En el último Superclásico, disputado en el Monumental por el Torneo Clausura, River ganó por 2 a 1 LUIS ROBAYO - AFP

Ambos equipos debutaron entre semana en torneos internacionales y tienen dos partidos por delante antes del Superclásico. El conjunto de Eduardo Coudet visitará este domingo a Racing en el Cilindro de Avellaneda mientras que el miércoles 15 será local de Carabobo de Venezuela, por la Copa Sudamericana. El xeneize, por su parte, recibirá este sábado a Independiente en la Bombonera, escenario donde el martes 14 será anfitrión de Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

En ese contexto, el clásico es, para ambos, el encuentro más importante que afrontarán en abril en medio de una intensa seguidilla de partidos que puede marcar el rumbo de ambos en la temporada 2026 que se interrumpirá en junio y julio por el Mundial 2026.

River sacó adelante un partido difícil entresemana, por la Sudamericana y en Bolivia Juan Carlos Torrejón - EFE

Los últimos cinco Superclásicos

9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.

27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.

21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0 - 1 River

21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2 - 3 Boca.

25/2/2024 - Copa de la Liga Profesional - Fecha 7: River 1 - 1 Boca.

Adam Bareiro, que jugó en River y ahora lo hace en Boca, seguramente será titular en el Superclásico Esteban Felix - AP

Las entradas para el Superclásico

El anfitrión del Superclásico, River, informó a través de su sitio web que las entradas se pondrán a la venta en la semana del partido, el martes 14 de abril. Desde las 10 podrán comprar tickets los socios mientras que a las 17 se abrirá la venta para las distintas categorías de socios y socios comunitarios de Somos River. En el caso de los vitalicios, podrán reservar su lugar desde el jueves 16 de abril hasta el viernes 17 a las 17. No se detalló el costo de cada sector.

Los tickets son solo para hinchas del local y no habrá público visitante. Hace unos días circularon rumores de que se iba a realizar una gestión para que tanto en este Superclásico como en el del Clausura en la Bombonera haya hinchas de ambos clubes. La última vez que ello ocurrió fue el 5 de mayo de 2013 en el Alberto J. Armando, en un empate 1 a 1 por el Torneo Final de ese año.