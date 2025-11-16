En qué canal pasan Estudiantes vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025 hoy

Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors se enfrentan este domingo desde las 20.15 en el estadio UNO con arbitraje de Luis Lobo Medina en uno de los cuatro partidos de la última fecha que se juegan en simultáneo para definir el grupo A del Torneo Clausura 2025. Los otros son Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Banfield; Boca vs. Tigre; y Newell’s vs. Racing Club. Hay dos duelos que fueron dispuestos este lunes a las 17 y son Barracas Central vs. Huracán y Belgrano vs. Unión de Santa Fe.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Estudiantes vs. Argentinos Juniors

El partido es un mano a mano para acceder a octavos de final del certamen porque ambos tienen 21 puntos producto de seis victorias, tres empates y seis derrotas. El Bicho está por encima del Pincha por diferencia de goles (+4 contra 0), por lo que con una igualdad se asegura su pasaje a los playoffs. Quien gana se clasifica mientras que un hipotético perdedor también puede hacerlo, pero depende de que no ganen el Taladro (20 unidades), el Pirata, el Halcón de Florencio Varela y el Globo (19).

Para el elenco dirigido por Nicolás Diez, el cotejo también es trascendental para la Tabla Anual, donde actualmente está tercero con 54 tantos y está entrando al repechaje de la Copa Libertadores 2026. En esa lucha, los de la Paternal tienen a River Plate -visita previamente a Vélez Sarsfield- detrás con 52 puntos y puede ser superado si iguala o pierde. En caso de terminar cuarto, dependerá de ganar el Clausura o que se libere un cupo para ingresar al máximo certamen continental. Lo positivo para el Bicho es que, al menos, jugará la Sudamericana 206.

Argentinos Juniors perdió la final de la Copa Argentina 2025, pero puede acceder a la Copa Libertadores a través de la Tabla Anual César Heredia - FOTOBAIRES

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.22 contra 3.87 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.96.

Ambos equipos se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 y goleó Argentinos Juniors 4 a 0 en la Paternal con un doblete de Tomás Molina más una conversión cada uno de Álan Lescano y José María Herrera.