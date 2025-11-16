En qué canal pasan Newell’s vs. Racing por el Torneo Clausura 2025 hoy

Newell’s y Racing Club se enfrentan este domingo desde las 20.15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario con arbitraje de Sebastián Martínez en uno de los cuatro partidos de la última fecha que se juegan en simultáneo para definir el grupo A del Torneo Clausura 2025. Los otros son Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Banfield; Boca vs. Tigre; y Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors. Hay dos duelos que fueron dispuestos este lunes a las 17 y son Barracas Central vs. Huracán y Belgrano vs. Unión de Santa Fe.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Newell's Old Boys se salvó de descender y cierra la temporada 2025 ante su gente en Rosario Juan Jose Garcia

La previa de Newell’s vs. Racing

La Lepra evitó descender a la Primera Nacional en la jornada anterior y cierra su año porque no tiene posibilidades de clasificar a octavos de final, pero aun así necesita las unidades para la tabla de promedios de cara al 2026. Marcha penúltimo en la clasificación de posiciones con 14 puntos producto de tres victorias, cinco empates y siete derrotas.

La Academia, en contrapartida, se juega su ingreso a los octavos de final y necesita quedar lo más arriba posible en la Tabla Anual para asegurarse su clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y, a la vez, esperar que se libere algún cupo a la Libertadores.

En la zona marcha sexto con 22 puntos gracias a seis puntos, cuatro pardas y cinco caídas y puede llegar hasta el segundo puesto si es que gana y no lo hacen el Tatengue, el Ferroviario, el Matador y el Guapo. Con una igualdad se clasifica porque el Pincha y el Bicho están detrás suyo y se enfrentan entre sí. Solo se puede quedar afuera si es goleado, Estudiantes empata con Argentinos y el Taladro se impone en Santiago del Estero. Además, deben ganar Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán y quedar con mejor diferencia de goles que el equipo de Gustavo Costas.

En la Tabla Anual, en tanto, está séptimo con 50 unidades y aspira a quedar cuarto por sobre River, Deportivo Riestra y San Lorenzo para, así, asegurarse su ingreso a la Sudamericana y, además, esperar que se libere un cupo a Libertadores, certamen al que también entrará si es campeón del Clausura.

Posibles formaciones

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa, Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Carlos González. DT: Lucas Bernardi.

Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa, Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Carlos González. DT: Lucas Bernardi. Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Alan Forneris; Santiago Solari, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.22 contra 3.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.16.

Ambos equipos se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 con alegría 1 a 0 de Racing en el Cilindro de Avellaneda gracias al gol de Saúl Salcedo en contra.