En qué canal pasan Boca vs. Tigre por el Torneo Clausura 2025 hoy

Boca Juniors y Tigre protagonizan este domingo desde las 20.15 en la Bombonera con arbitraje de Darío Herrera uno de los cuatros partidos de la última fecha que se juegan en simultáneo para definir el grupo A del Torneo Clausura 2025. Los otros son Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Banfield; Newell’s vs. Racing; y Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors. Hay dos duelos que fueron dispuestos este lunes a las 17 y son Barracas Central vs. Huracán y Belgrano vs. Unión de Santa Fe.

El choque entre el xeneize y el Matador se transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Boca vs. Tigre

El elenco dirigido por Claudio Úbeda llega al partido envalentonado por la victoria en el Superclásico sobre River Plate 2 a 0, con la que se clasificó a octavos de final del campeonato y a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual. Además, alcanzó lo más alto de la tabla de posiciones de la zona con 26 puntos producto de siete triunfos, cinco empates y tres caídas y quiere sostenerla de cara a los playoffs para ser local en todos los cruces hasta las semifinales, siempre que avance en cada ronda.

Su inmediato perseguidor es el Tatengue con 24 unidades. Como cuenta con una diferencia de goles muy abultada a favor (+14 contra +7 de los santafesinos), casi que se asegurará el primer lugar con una igualdad. En caso de una derrota, necesitará que el elenco de Leonardo Madelón no gane y que el Ferroviario no golee a la Academia.

Ander Herrera vuele a ser titular en Boca Juniors

El DT que heredó el equipo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo hace dos cambios en la formación inicial que utilizó en los últimos encuentros. Nicolás Figal, de larga inactividad, reemplaza a Lautaro Di Lollo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas; y Ander Herrera por Milton Giménez, quien tiene cuatro amonestaciones y en caso de recibir una más se pierde los octavos.

El conjunto de Victoria, por su parte, se juega tanto su pase a los playoffs como el boleto a la Copa Sudamericana 2026 a través de la Tabla Anual. En la tabla de posiciones del grupo B está cuarto con 22 unidades -cinco victorias, siete igualdades y tres derrotas-, las mismas que Barracas Central y Racing, pero con mejor diferencia de goles (+3 contra +2). En ese marco necesita no caer para asegurar su participación en la próxima instancia. Si iguala, clasificará porque el Pincha y el Bicho, ambos con 21 unidades, se enfrentan entre sí.

En caso de una derrota, se le deben dar una serie de resultados adeversos para quedarse afuera y es casi improbable que ello ocurra dado que tendría que ser goleado. Su futuro dependería de que Banfield no derrote a Central Córdoba, de que Belgrano no gane a Unión y de que Defensa y Justicia no se imponga a Independiente Rivadavia. Aún así, Huracán debería vapulear al Guapo como visitante.

Para entrar al torneo internacional, en tanto, Tigre depende de sí mismo porque una victoria lo clasifica automáticamente. Si iguala o pierde, depende de que Barracas Central no supere a Huracán y, aun así, quedaría décimo y a la espera de que se libere un cupo porque no puede caer más allá de esa posición. Los boletos que se pueden abrir son con el campeón del Clausura, siempre que sea un club que está por encima suyo en la general; o si Lanús es campeón de la Copa Sudamericana 2026.

Tigre pelea por entrar a los octavos del Torneo Clausura y a la Copa Sudamericana 2026 X @catigreoficial

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda. Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el xeneize con una cuota máxima de 1.65 contra 7.20 que cotiza su derrota, es decir una alegría del visitante. El empate llega a 3.46.

Tigre y Boca Juniors se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 en Victoria y empataron 1 a 1 por los goles de Kevin Zenón y Lorenzo Scipioni.