En qué canal pasan Flamengo vs. Bayern Múnich por el Mundial de Clubes 2025 hoy

Flamengo y Bayern Múnich se enfrentan este domingo desde las 17 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del inglés Michael Oliver por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 que se desarrolla en Estados Unidos con el objetivo de dar un paso más hacia el anhelo de ser campeón de la primera edición del torneo con 32 equipos.

El cotejo se transmite por TV a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Telecentro Play, Flow y Mi Telefé. Además, el cotejo se emite en la plataforma digital Disney+ Premium y en el sitio DAZN. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Es el primer enfrentamiento de la historia entre ambos conjuntos, por lo que inauguran el historial entre sí.

Flamengo es uno de los mejores equipos de Sudamérica en el Mundial de Clubes 2025 DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La previa de Flamengo vs. Bayern Múnich

El Mengão se metió entre los 16 mejores de la Copa del Mundo tras finalizar en lo más alto del Grupo D con siete puntos producto de dos victorias (2 a 0 vs. Esperance y 3 a 1 vs. Chelsea) y un empate (1 a 1 vs. Los Angeles FC). Aunque hizo una gran primera etapa, quedó emparejado en el primer cruce de eliminación directa con uno de los favoritos al título como lo es el elenco bávaro, escolta de Benfica en la zona C con seis unidades tras sendos triunfos frente a Auckland City 10 a 0 y Boca Juniors 2 a 1 más una derrota contra el elenco luso 1 a 0.

Es el noveno encuentro entre un equipo sudamericano y un europeo en lo que va del torneo con, hasta el momento, saldo favorable para los representantes del Viejo Continente que cosecharon tres victorias (2 a 0 de Inter de Milán vs. River; 2 a 1 de Bayern Múnich vs. Boca y 1 a 0 de Atlético de Madrid vs. Botafogo) contra dos de los representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) -3 a 1 de Flamengo vs. Chelsea y 1 a 0 de Botafogo vs. PSG-. También hubo dos empates: 2 a 2 en Benfica vs. Boca y 0 a 0 en Fluminense vs. Borussia Dortmund.

Posibles formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Wesley, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho; Giorgian De Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo y Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Thomas Müller, Michael Olise, Kingsley Coman y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Bayern Múnich con una cuota máxima de 1.74 contra 4.94 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Flamengo. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 4.17.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final y se medirá contra quien se imponga del choque entre PSG e Inter Miami, que juegan este domingo a las 13 en Atlanta.