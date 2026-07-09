En qué canal pasan Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026 hoy

El único partido que se desarrolla este jueves 9 de julio en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es el de Francia vs. Marruecos, correspondiente a los cuartos de final y programado a las 17 (hora argentina) en el estadio de Boston con arbitraje del argentino Facundo Tello.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports y 119 de Flow, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La previa de Francia vs. Marruecos

El equipo galo demostró en cuatro de sus cinco encuentros anteriores su poderío ofensivo -es el que más goles anotó en el torneo- y dejó en claro que es el máximo candidato al título. El rival que más le costó fue Paraguay en octavos, al que superó apenas 1 a 0 con un penal de Kylian Mbappé. No obstante, dominó el partido y nunca pasó zozobras frente a un oponente que intentó romper su juego más que construir el suyo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps debutó en la zona I con una victoria 3 a 1 sobre Senegal y, después, venció a Irak 3 a 0 y a Noruega 4 a 1. En 16avos de final lo sufrió Suecia 3 a 0. Con cinco victorias, persigue su sueño de jugar la tercera final seguida y conseguir su tercera estrella, tras la coronación en Rusia 2018 y la desazón en Qatar 2022.

El conjunto marroquí, por su parte, dejó en el camino en 16avos de final a Canadá con una victoria 3 a 0 y anhela dar el gran golpe para que África gane su primera Copa del Mundo. En la primera etapa compitió el Grupo C y debutó con un empate frente a Brasil 1 a 1. Luego, le ganó a Escocia 1 a 0 y a Haití 4 a 2 y logró el segundo puesto en la tabla de posiciones. En 16avos, en tanto, sacó a Países Bajos por penales 3 a 2, tras igualar 1 a 1.

La gran baja en Marruecos, y del partido, es la de Ismaël Saibari. El delantero estrella del equipo sufrió una lesión muscular ante los canadienses y quedó descartado para el encuentro. Su reemplazante es Soufiane Rahimi.

Soufiane Rahimi tiene la difícil misión de reemplazar a Ismael Saibari en la ofensiva de Marruecos Kevin C. Cox - Getty Images North America

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; y Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 1.60 contra 7.01 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.11.

La última vez que se enfrentaron galos y marroquíes fue en las semifinales de Qatar 2022, con triunfo europeo 2 a 0 con anotaciones de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

En el Mundial 2022, en semifinales, Francia le ganó a Marruecos 2 a 0 GABRIEL BOUYS - AFP

El partido tiene, además, un tinte histórico sociopolítico porque Marruecos estuvo bajo ​protectorado francés de 1912 a 1956. Los dos países están estrechamente vinculados por la educación, los negocios y la migración y el fútbol no es la excepción porque seis ​integrantes de la selección marroquí nacieron en Francia y otros formaron parte de equipos juveniles de Les Bleus hasta que decidieron representar a la nación de sus antecesores.

El que se imponga en el cruce avanzará a las semifinales y esperará por España o Bélgica, que jugarán este viernes en Los Angeles.