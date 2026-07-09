La FIFA designó al árbitro que dirigirá el partido de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial

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Ya se conoce el árbitro de Argentina vs. Suiza, que se disputará el sábado en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026, desde las 22. Se trata del portugués Joao Pinheiro, que estará asistido por Bruno Jesus y Luciano Maia.
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