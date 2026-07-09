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La FIFA designó al árbitro que dirigirá el partido de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial

El partido en Kansas City tendrá contará con una terna portuguesa

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El portugués Joao Pinheiro dirigirá Argentina vs. Suiza
El portugués Joao Pinheiro dirigirá Argentina vs. SuizaODD ANDERSEN - AFP

Ya se conoce el árbitro de Argentina vs. Suiza, que se disputará el sábado en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026, desde las 22. Se trata del portugués Joao Pinheiro, que estará asistido por Bruno Jesus y Luciano Maia.

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