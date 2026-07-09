Iker Casillas minimizó a la Argentina y explicó por qué España puede ganar el Mundial 2026

La discusión sobre quién es hoy la mejor selección del mundo volvió a instalarse en plena disputa del Mundial 2026. Esta vez, quien abrió el debate fue Iker Casillas, histórico arquero de España y campeón del mundo en Sudáfrica 2010, con una serie de declaraciones que rápidamente generaron repercusión entre los hinchas argentinos.

El exfutbolista defendió el presente de la Roja, relativizó el lugar que ocupa la Argentina como vigente campeona del mundo y aseguró que, si ambos seleccionados se enfrentaran en una final, el conjunto europeo partiría con ventaja.

La frase de Casillas sobre la Argentina

Durante una participación en Azteca Deportes, Casillas fue consultado sobre el presente de las principales selecciones del mundo y rechazó que la Argentina pueda ser considerada la mejor.

“Pero el mejor equipo no puede ser Argentina. Brasil es pentacampeón del mundo”, afirmó al comienzo del intercambio. Mientras algunos de los presentes le respondían que esa era su mirada, el español insistió con el argumento histórico.

“Claro. Es evidente. El pentacampeón es Brasil. No es la Argentina. Ni Uruguay ni España”, sostuvo.

España jugará este jueves con Bélgica ANDER GILLENEA - AFP

“España es favorita” en una final

La discusión luego se trasladó al presente futbolístico y a las posibilidades de la selección dirigida por Luis de la Fuente en el actual Mundial.

Cuando uno de los panelistas comparó el razonamiento con la diferencia de títulos entre Francia y España, Casillas respondió con confianza. “Hasta ahora. Te he dicho que vamos a recortar a la Argentina y vamos a ir por Francia”, dijo primero.

Luego, ante la insistencia de sus interlocutores, agregó entre risas: “Dame diez días. No, está bien. Dame diez días”.

La afirmación más contundente llegó cuando planteó un hipotético cruce decisivo entre ambos seleccionados. “Yo sé que el señor Valdano es analista y se puede enfadar, pero el señor Valdano sabe que si ahora mismo toca una España-Argentina en la final... España es favorita a esa final”, concluyó.

España se enfrenta a Bélgica

España intentará este viernes dar un paso más hacia el sueño de conquistar el Mundial 2026 cuando enfrente a Bélgica por los cuartos de final. El encuentro se disputará desde las 16 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente llega a esta instancia luego de eliminar a Portugal por 1 a 0 en un partido muy cerrado, que se resolvió sobre el final gracias a un gol de Mikel Merino. El mediocampista había ingresado apenas seis minutos antes de convertir el tanto que selló la clasificación.

Gol de España vs. Portugal

Del otro lado estará una Bélgica que mostró su mejor versión en los octavos de final. Los Diablos Rojos sorprendieron al golear 4 a 1 a Estados Unidos, el último anfitrión que seguía en competencia, con un doblete de Charles De Ketelaere y goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku.

Bélgica vs. Estados Unidos - Mundial 2026

El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino había conseguido el empate transitorio a través de Malik Tillman, pero terminó ampliamente superado.