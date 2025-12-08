En qué canal pasan Gimnasia y Estudiantes por el Torneo Clausura 2025 hoy

Gimnasia y Estudiantes de La Plata se enfrentan este lunes desde las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo con arbitraje de Facundo Tello por las semifinales del Torneo Clausura 2025 para decidir el rival de Racing, verdugo de Boca Juniors 1 a 0 en la Bombonera, en la definición del 13 de diciembre en Santiago del Estero.

El cotejo se transmite en vivo por televisión a través de TNT Sports y ESPN Premium, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia cierra las semifinales del Torneo Clausura 2025

La previa de Gimnasia vs. Estudiantes

El Lobo atraviesa un gran presente que comenzó con el histórico triunfo sobre River Plate 1 a 0 en el Monumental la noche que el arquero Nelson Insfrán le atajó un penal a Miguel Borja en el final. Con esa victoria, esquivó el descenso a la Primera Nacional y fue la primera de cinco consecutivas en una racha que lo catapultó a estar entre los cuatro mejores de un certamen después de varios años. En la primera etapa del certamen se ubicó séptimo en la zona B con 22 puntos producto de siete triunfos, un empate y ocho derrotas. En los cruces, eliminó como visitante a Unión en Santa Fe 2 a 1 y a Barracas Central 2 a 0.

El combinado dirigido por Eduardo Domínguez, por su parte, fue octavo en el grupo A y se metió en los playoffs gracias a que se le dieron varios resultados en la última fecha. En total sumó 21 unidades producto de seis alegrías, tres pardas y siete caídas. En octavos dio el golpe contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito 1 a 0 mientras que en cuartos superó a Central Córdoba en Santiago del Estero 1 a 0.

En la fecha 13 del Torneo Clausura Estudiantes derrotó a Gimnasia 2 a 0 NACHO AMICONI - Fotobaires

Posibles formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.57 contra 3.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria y clasificación del local. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, cotiza a 2.85.

El clásico de La Plata se jugó dos veces este año. La primera fue en el Torneo Apertura con un empate 1 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo con goles de Lucas Castro y Luciano Giménez. En el Clausura, por el interzonal de la fecha 13, fue triunfo del Pincha 2 a 0 como local con festejos de Edwuin Cetré y Guido Carrillo.