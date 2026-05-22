Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Racing en la Copa Sudamericana, tras la fecha 5

Este jueves finalizó la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026 y Botafogo quedó como único puntero seguido de Caracas. Racing, por su parte, quedó eliminado al igual que Independiente Petrolero, que se mantiene en el último lugar, siendo el único de los 32 clubes que participan de esta edición que aún no sumó puntos. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El Fogão le ganó 3 a 0 al Albirrojo Refinero, como visitante, por los goles del argentino Cristian Medina, el colombiano Jordan Barrera y el boliviano Jhohan Gutiérrez en contra. Con este resultado llegó a las 13 unidades. Luego, la Academia, que estaba obligada al triunfo para soñar con la clasificación a la próxima ronda, empató 2 a 2 con el combinado venezolano en el Cilindro de Avellaneda y se quedó sin chances de avanzar. Los goles del local fueron convertidos por Gastón Martirena y Adrián ‘Maravilla’ Martínez; mientras que para el visitante anotaron Gabriel Rojas en contra e Irving Gudiño.

Botafogo's forward #07 Junior Santos (R) celebrates after scoring his team's first goal during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Botafogo and Argentina's Racing Club at the Nilton Santos stadium in Rio de Janeiro, Brazil on May 6, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) PABLO PORCIUNCULA - AFP

Pase lo que pase en la última fecha, ninguno de los cuatro equipos escalará o descenderá en la tabla de posiciones, por lo que Botafogo ya está en octavos y Caracas ya está en 16vos. En simultáneo, el jueves 27 de mayo a las 21.30 (horario argentino), Caracas recibirá a Botafogo en el estadio Olímpico de la UCV y Racing será local ante Independiente Petrolero en el Cilindro de Avellaneda.

Fixture y resultados del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1

Independiente Petrolero 1 - 3 Racing

Botafogo 1 - 1 Caracas

Fecha 2

Racing 2 - 3 Botafogo

Caracas 1 - 0 Independiente Petrolero

Fecha 3

Botafogo 3 - 0 Independiente Petrolero

Caracas 1 - 1 Racing

Fecha 4

Independiente Petrolero 2 - 3 Caracas

Botafogo 2 -1 Racing

Fecha 5

Independiente Petrolero 0 - 3 Botafogo

Racing 2 - 2 Caracas

Racing empató con Caracas y se quedó afuera de la Copa Sudamericana 2026 LUIS ROBAYO - AFP

Fecha 6

Caracas vs. Botafogo - Jueves 27 de mayo a las 19 en el estadio Olímpico de la UCV.

Racing vs. Independiente Petrolero - Jueves 27 de mayo a las 19 en el Cilindro de Avellaneda

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana