Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, tras el triunfo de Racing

Ya se disputaron siete de los ocho partidos de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y, de esta manera, el cuadro de cuartos ya está casi definido. Los clasificados a la próxima ronda, hasta el momento, son Argentinos Juniors, Central Córdoba, Estudiantes, Boca, Barracas Central, Gimnasia y Racing; mientras que que quedaron eliminados Vélez, San Lorenzo, Rosario Central, Talleres, Deportivo Riestra, Unión y River. Este miércoles Lanús y Tigre definen al último pasajero.

El primero en avanzar de ronda fue el Bicho, que dejó en el camino al Fortín tras ganarle por 2 a 0 con dos golazos de Hernán López Muñoz. Luego llegó el turno del Ferroviario, que eliminó al Ciclón en un encuentro plagado de decisiones arbitrales polémicas por parte de Nazareno Arasa: fue 2 a 1 con tantos de Lucas Varaldo y José Florentín (Facundo Gulli empató transitoriamente para el Cuervo).

Posteriormente, el Pincha, que fue noticia por hacerle el “pasillo de campeón” al Canalla de espaldas tras el comunicado de la Liga Profesional incitando a que, por reglamento, debían reconocer al designado “Campeón de Liga”, eliminó al mejor de la Tabla Anual. El resultado final fue ajustado, de apenas 1 a 0, con un golazo de Edwuin Cetré. Más tarde, el xeneize le ganó por 2 a 0 como local a la T con un doblete de Miguel Merentiel.

Miguel Merentiel hizo los dos goles con los que Boca eliminó a Talleres en octavos de final Gonzalo Colini

En el resto de los compromisos, el Guapo derrotó al Malevo en el tiempo suplementario, en el único encuentro de lo que va de la instancia de los 16 mejores que no culminó en los 90′ reglamentarios. A los 115′, Nicolás Blandi, quien no convertía un gol oficial desde hacía más de un año (15 de septiembre de 2024 frente a River Plate de Uruguay, jugando para Danubio), puso el 1 a 0 definitivo en el estadio Guillermo Laza, una fortaleza durante todo el año.

El Lobo, por su parte, sigue con su racha positiva y ya suma cuatro victorias consecutivas. Esta vez venció al Tatengue como visitante por 2 a 1 con tantos de Manuel Panaro y Enzo Martínez (Cristian Tarragona, de chilena, descontó para el conjunto santafesino). Por último, la Academia le ganó el clásico al Millonario, que culminó un año para el olvido sin títulos, por 3 a 2 en el mejor partido de lo que va de cuartos. Los goles del local fueron convertidos por Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta en contra y Gastón Martirena; mientras que para el visitante anotaron Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero.

Octavos de final del Torneo Clausura 2025

(1° grupo A) Boca Juniors 2 - 0 Talleres de Córdoba (8° grupo B).

(4° grupo B) Vélez 0 - 2 Argentinos Juniors (5° grupo A).

(2° grupo B) Lanús vs. Tigre (7° grupo A).

(3° grupo A) Racing 3 - 2 River Plate (6° grupo B).

(1° grupo B) Rosario Central 0 - 1 Estudiantes (8° grupo A).

(4° grupo A) Central Córdoba 2 - 1 San Lorenzo (5° grupo B).

(2° grupo A) Unión de Santa Fe 1 - 2 Gimnasia de La Plata (7° grupo B).

(3° grupo B) Deportivo Riestra 0 - 1 Barracas Central (6° grupo A).

Así se jugarán los cuartos de final

Boca vs. Argentinos Juniors.

Lanús o Tigre vs. Racing.

Central Córdoba vs. Estudiantes.

Gimnasia vs. Barracas Central.

Racing eliminó a River y espera por Lanús o Tigre en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 Gonzalo Colini

Al igual que en octavos, los partidos se desarrollarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la etapa inicial y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario de media hora. El ganador avanzará a las semifinales, que se jugarán de la misma manera. La final, tal se oficializó días atrás, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.