Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS 2025, con el Inter Miami de Lionel Messi

Este lunes finalizaron las semifinales de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2025 y, de esta manera, ya se conoce a los finalistas. En el oeste se verán las caras San Diego FC y Vancouver Whitecaps, mientras que en el este, la definición será entre New York City y el Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Ambos partidos se llevarán a cabo este sábado 29 de noviembre y los ganadores se clasificarán a la MLS Cup para determinar quién será el campeón de esta temporada en la Primera División de los Estados Unidos.

El equipo dirigido por Javier Mascherano goleó 4 a 0 a Cincinnati con dos tantos de Tadeo Allende y sendas anotaciones de Mateo Silvetti y Lionel Messi. Mantiene viva la ilusión de gritar campeón de la liga norteamericana por primera vez en la corta historia de la institución. Su próximo rival será el conjunto neoyorquino, que derrotó por la mínima diferencia a Philadelphia con un tanto del argentino Maximiliano Morález.

Lionel Messi y Mateo Silvetti convirtieron goles en la semifinal frente a Cincinnati Michael Laughlin - FR171908 AP

En el lado contrario del cuadro, el combinado canadiense venció por penales a Los Angeles FC tras empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario por los goles del ítalo norteamericano y el uruguayo Emmanuel Sabbi para los Azulblancos, y del surcoreano Son Heung-Min por duplicado para el combinado estadounidense. Se cruzará con la única franquicia debutante en la MLS 2025, que dejó en el camino a Minnesota con un gol de Anders Dreyer.

30 franquicias iniciaron el certamen 2025 de la MLS y las que se ubicaron del décimo puesto hacia atrás en cada una de las conferencias, concluyeron su participación. Estas fueron San José Earthquakes, Colorado Rapids, Houston Dynamo, St. Louis City, Los Angeles Galaxy y SC Kansas en el Este; a los que se les sumaron New York FC, New England Revolution, Toronto FC, Atlanta United, Montreal y DC United por el lado del Oeste. El resto pasó a cuartos, la primera instancia de la segunda ronda.

Goleadores de la temporada regular de la MLS 2025

Lionel Messi (Inter Miami) - 29 goles - Ganador de la Bota de Oro.

Sam Surridge (Nashcille SC) y Denis Bouanga (Los Angeles FC) - 24 cada uno.

Anders Dreyer (San Diego FC) - 19.

Dejan Joveljic (Sporting KC), Evander (Cincinnati) y Petar Musa (Dallas) - 18 cada uno.

Hugo Cuypers (Chicago Fire FC), Eric Maxim Choupo-Moting (New York Red Bull) y Alonso Martínez (New York City) - 17 cada uno.

Tabla de campeones de la MLS

Los Ángeles Galaxy - Seis títulos

DC United - Cuatro

Columbus Crew - Tres

Seattle Sounders, Houston Dynamo, Sporting Kansas City y San José Earthquakes - Dos cada uno

Chicago Fire, Portland Timbers, Toronto FC, Real Salt Lake, Colorado Rapids, Los Angeles FC, Atlanta United y New York City - Uno cada uno