En qué canal pasan Chelsea vs. Barcelona por la Champions League 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este martes a las 17 (horario argentino) en el Stamford Bridge, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic; Enzo Fernández sería titular en el local
- 3 minutos de lectura'
Este martes, desde las 17 (horario argentino), Chelsea y Barcelona se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, se disputa en el estadio Stamford Bridge y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Los Blues, que tienen como subcapitán a Enzo Fernández, se ubican en el duodécimo lugar de la tabla de posiciones con siete puntos y una diferencia de gol de +3, producto de dos victorias, un empate y una derrota. En la última jornada empató 2 a 2 con Qarabag (Azerbaiyán) como visitante por los goles de Estevão y Alejandro Garnacho para el conjunto inglés, y de Leandro Andrade y Marko Jankovic para el azerí.
El Barça, por su parte, tiene la misma cantidad de unidades que su rival de turno, pero se ubica por encima, en el undécimo puesto, por tener un coeficiente de tantos mayor (+5). Viene de igualar 3 a 3 con Brujas (Bélgica) por los tantos de Ferrán Torres, Lamine Yamal y Christos Tzolis en contra para el equipo dirigido por Hansi Flick, y de Nicolò Tresoldi y Carlos Forbs por duplicado para el Azul y Negro.
Chelsea vs. Barcelona: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Inglaterra y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chelsea corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.30 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Barcelona. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.20.
Posibles formaciones
- Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto o Estevão, João Pedro, Alejandro Garnacho o Jamie Bynoe-Gittens; y Liam Delap.
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Ronald Araújo, Alejandro Balde o Gerard Martín; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford o Raphinha.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Champions League
TV y streaming del martes. Chelsea frente a Barcelona, en el destacado de la Champions League, y la acción del básquetbol
Figura. Es el goleador del equipo revelación de la Champions y su selección debutará en el Mundial... pero él renunció
"Un sueño". La reacción de los compañeros de Kevin Mac Allister tras enterarse de la convocatoria para la selección
- 1
Racing se llevó por delante a lo guapo a un River asustadizo al que se le acabó el año
- 2
Gustavo Costas contra todos, en otra noche mágica de Racing y con la revancha soñada ante River
- 3
Marcelo Gallardo hizo un mea culpa tras la eliminación de River, pero infló el pecho: “Esto no va a terminar así”
- 4
La agenda de la TV del martes: Chelsea frente a Barcelona, en una jornada de Champions League