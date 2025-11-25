En qué canal pasan Chelsea vs. Barcelona por la Champions League 2025-2026 hoy

Este martes, desde las 17 (horario argentino), Chelsea y Barcelona se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, se disputa en el estadio Stamford Bridge y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Blues, que tienen como subcapitán a Enzo Fernández, se ubican en el duodécimo lugar de la tabla de posiciones con siete puntos y una diferencia de gol de +3, producto de dos victorias, un empate y una derrota. En la última jornada empató 2 a 2 con Qarabag (Azerbaiyán) como visitante por los goles de Estevão y Alejandro Garnacho para el conjunto inglés, y de Leandro Andrade y Marko Jankovic para el azerí.

Chelsea necesita ganar para recuperarse del inesperado empate frente a Qarabag, la revelación HENRY NICHOLLS - AFP

El Barça, por su parte, tiene la misma cantidad de unidades que su rival de turno, pero se ubica por encima, en el undécimo puesto, por tener un coeficiente de tantos mayor (+5). Viene de igualar 3 a 3 con Brujas (Bélgica) por los tantos de Ferrán Torres, Lamine Yamal y Christos Tzolis en contra para el equipo dirigido por Hansi Flick, y de Nicolò Tresoldi y Carlos Forbs por duplicado para el Azul y Negro.

Chelsea vs. Barcelona: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Inglaterra y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chelsea corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.30 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Barcelona. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.20.

Las casas de apuestas ponen a Chelsea como favorito al triunfo en el encuentro ante Barcelona Ian Walton� - AP�

Posibles formaciones