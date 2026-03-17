En qué canal pasan Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League 2025-2026 hoy

Este martes, desde las 17 (hora argentina), Manchester City y Real Madrid se enfrentan en el marco de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Clément Turpin, se disputa en el Etihad Stadium y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming en el plan Premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la instancia de los 16 mejores, el equipo dirigido por ‘Pep’ Guardiola no tuvo que pasar por 16vos de final ya que culminó en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Fase Liga con 16 puntos. El DT español necesita encontrarle la vuelta nuevamente al funcionamiento del equipo tras una floja temporada 2024-2025. Además, quiere tomarse revancha ante un club que lo eliminó en esta instancia de la última edición.

Manchester City necesita mostrar su mejor versión para dar vuelta la serie ante Real Madrid OLI SCARFF� - AFP�

El Merengue, por su parte, tuvo que superar los playoffs. Allí se recuperó de la caída ante Benfica en la última fecha de la Fase Liga, que lo privó de pasar directamente a octavos, y avanzó de ronda tras ganar por 3 a 1 en el acumulado de la serie. En la ida, en Portugal, ganó por la mínima diferencia con un gol de Vinicius Jr., y en la vuelta ganó 2 a 1 con tantos de Aurelien Tchouameni y Vinicius (Rafa Silva puso en ventaja parcial a las Águilas).

En la ida, disputada la semana pasada, Real Madrid se quedó con la victoria por 3 a 0 como local con un hat-trick de Federico Valverde.

Manchester City vs. Real Madrid: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Inglaterra y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.50 contra los 6.01 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.50.

Las casas de apuestas ponen a Manchester City como favorito al triunfo en el encuentro de este martes OLI SCARFF� - AFP�

Posibles formaciones