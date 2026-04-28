En qué canal pasan PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-2026 hoy

Las semifinales de la Champions League 2025-2026 comienzan este martes con el encuentro de ida entre PSG y Bayern Munich, programado a las 16 (hora argentina) en el Parque de los Príncipes con arbitraje del suizo Sandro Schärer.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de Fox Sports y ESPN, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Harry Kane es el goleador de Bayern Munich de Alemania Matthias Schrader - AP

La previa de PSG vs. Bayern Múnich

Ambos clubes accedieron a las semifinales tras superar en cuartos a dos gigantes de Europa. PSG sacó adelante su serie ante Liverpool con dos triunfos 2 a 0 para un global de 4 a 0 mientras que el conjunto bávaro eliminó a Real Madrid, el máximo ganador de la historia, por 6 a 4 en el global con sendas victorias 2 a 1 en el estadio Santiago Bernabéu y 4 a 3 de local.

No obstante, sus caminos fueron diferentes. El elenco de Luis Enrique tuvo una primera etapa irregular y se ubicó undécimo con 14 unidades producto de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. Así, tuvo que disputar los playoffs ante Mónaco y lo venció 5 a 4 -3 a 2 en la ida y 2 a 2 en la vuelta-. En octavos, sacó a relucir todo su potencial y vapuleó a Chelsea, su verdugo en la final del Mundial de Clubes 2025, 8 a 2 -victorias por 5 a 2 y 3 a 0 de visitante-.

El cuadro de la Champions League 2025-2026, desde los cuartos de final Canchallena

El equipo de Vincent Kompany tuvo un trayecto menos espinoso, hasta que se cruzó con el Merengue. Fue segundo en la primera etapa con 21 unidades gracias a siete victorias y una caída y se metió directamente en octavos, instancia en la que le ganó a Atalanta por 10 a 2 con goleadas 6 a 1 en Bérgamo y 4 a 1 en Munich.

Posibles formaciones

PSG: Matvéi Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Matvéi Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique. Bayern Munich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Aaron Danks (Vincent Kompany está suspendido).

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.58 contra 2.67 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.0.

El historial entre ambos clubes en certámenes de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) tiene 15 antecedentes con la particularidad de que nunca empataron: hubo nueve triunfos alemanes y seis parisinos. El choque más trascendente fue la definición de la Champions League 2019-2020, la que concluyó en una burbuja en Lisboa, Portugal, por la pandemia de Covid-19; y lo ganó Bayern Múnich 1 a 0.

La revancha de la serie de semifinales se disputará el miércoles 6 de mayo a las 16 (hora argentina) en el Allianz Arena de Munich. El ganador avanzará a la definición frente al club que se imponga en el cruce entre Arsenal y Atlético de Madrid. El encuentro decisivo está programado el 30 de mayo en el Puskas Stadium de Budapest, Hungría.