En qué canal pasan Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025 hoy

Racing Club e Independiente protagonizan este domingo a las 15.15 en el Cilindro y con arbitraje de Nicolás Ramírez una nueva edición del clásico de Avellaneda, que corresponde al interzonal de la décima fecha del Torneo Clausura 2025.

El cotejo se transmite en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del clásico de Avellaneda

La Academia llega envalentonada al partido tras haber clasificado a semifinales de la Copa Libertadores 2025. Su presente en la zona A del torneo doméstico es diferente porque marcha 12° en la tabla de posiciones con 10 puntos (tres victorias, un empate y cinco derrotas) y necesita sumar para acceder a los puestos de clasificación a octavos de final. En la última jornada le ganó 2 a 0 a Huracán con goles de Duván Vergara y Matías Zaracho y va por su tercera alegría consecutiva.

El Rojo, por su parte, está envuelto en una crisis deportiva e institucional. Afronta este clásico ya sin Julio Vaccari y con Gustavo Quinteros como DT, quien firmó el contrato la semana pasada y debuta nada menos que frente a Racing. Es uno de los dos equipos que aún no ganó en lo que va del certamen (el otro es Aldosivi) y actualmente se ubica en el último lugar del grupo B con apenas cuatro puntos producto de cuatro igualdades y la misma cantidad de caídas. Viene de empatar 1 a 1 con San Lorenzo por los tantos de Nicolás Tripichio en contra -I- y Facundo Gulli -SL-.

Gustavo Quinteros asumió esta semana como nuevo entrenador de Independiente X @Independiente

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas. Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire o Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico porque en caso de lograrlo las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.28 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza 3.08.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 16 de marzo de este año, en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura, y empataron 1 a 1 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini por las anotaciones de Álvaro Angulo -I- y Gastón Martirena -R-. El antecedente más reciente en el Cilindro de Avellaneda es del 25 de agosto del año pasado, en el marco de la 12ª jornada de la Liga Profesional, e igualaron 0 a 0.

Según datos de Revisionismo Histórico del Fútbol Argentino, oficialmente se enfrentaron en 237 ocasiones con 77 empates, 89 victorias para el Rojo y 71 para la Academia.

216 duelos fueron por ligas nacionales : Independiente se impuso en 84 oportunidades, Racing en 62 e igualaron en las otras 70.

: Independiente se impuso en 84 oportunidades, Racing en 62 e igualaron en las otras 70. 16 choques fueron por copas nacionales: en seis compromisos ganó la entidad celeste y blanca, en tres la roja y los siete restantes terminaron en igualdad.

En torneos internacionales se vieron las caras dos veces, con una victoria para Racing y un empate.

En el ascenso de la Argentina también se midieron en un par de ocasiones y hubo un triunfo por lado.

Racing llega envalentonado al clásico de Avellaneda porque recientemente accedió a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 Gustavo Garello - AP

Últimos cinco partidos Racing vs. Independiente