Historial de Racing vs. Independiente: todos los números y resultados

Racing e Independiente protagonizan este domingo una nueva edición del Clásico de Avellaneda, uno de los más importante del fútbol argentino. Ambos equipos se verán las caras en el Cilindro de Avellaneda a partir de las 15.15, con arbitraje de Nicolás Ramírez, transmisión televisiva de ESPN Premium y TNT Sports, y la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia llega a este compromiso con el ánimo por las nubes tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, pero necesita mejorar su actuación en el plano local, ya que está 12° en el Grupo A. El Rojo, por su parte, tendrá por primera vez a Gustavo Quinteros, flamante DT tras la salida de Julio Vaccari, en el banco de suplentes. El ex Vélez llega con la obligación de cambiarle la cara a un equipo perdido, que se ubica en el fondo de la tabla de posiciones de la zona B sin victorias en lo que va del certamen.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 16 de marzo de este año, en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. En aquella oportunidad, empataron 1 a 1en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, por las anotaciones de Álvaro Angulo -I- y Gastón Martirena -R-. El antecedente más reciente en el Cilindro de Avellaneda es del 25 de agosto del año pasado, en el marco de la 12° jornada de la Liga Profesional: igualaron 0 a 0.

Según datos de Revisionismo Histórico del Fútbol Argentino, oficialmente se enfrentaron desde 1891 en 237 ocasiones con 77 empates, 89 victorias para el Rojo y 71 para la Academia.

216 duelos fueron por ligas nacionales : Independiente se impuso en 84 oportunidades, Racing en 62 e igualaron en las otras 70.

: Independiente se impuso en 84 oportunidades, Racing en 62 e igualaron en las otras 70. 16 choques fueron por copas nacionales: en seis compromisos ganó la entidad celeste y blanca, en tres la roja y los siete restantes terminaron en igualdad.

En torneos internacionales se vieron las caras dos veces, con una victoria para Racing y un empate.

En el ascenso de la Argentina también se midieron en un par de ocasiones y hubo una alegría por lado.

Últimos cinco partidos Racing vs. Independiente

Torneo Apertura 2025 - Fecha 10: Independiente 1-1 Racing (Álvaro Angulo -I- y Gastón Martirena -R-)

(Álvaro Angulo -I- y Gastón Martirena -R-) Liga Profesional 2024 - Fecha 12: Racing 0-0 Independiente.

Copa de la Liga 2024 - Fecha 7: Independiente 0-1 Racing (Adrián ‘Maravilla’ Martínez).

(Adrián ‘Maravilla’ Martínez). Copa de la Liga 2023 - Fecha 7: Racing 0-2 Independiente (Alexis Canelo y Braian Martínez).

(Alexis Canelo y Braian Martínez). Liga Profesional 2023 - Fecha 12: Independiente 1-1 Racing (Martín Cauteruccio -I-; Matías Rojas -R-).

En el último enfrentamiento entre Independiente y Racing, por el Torneo Apertura 2025, empataron 1 a 1 gonzalo colini

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.28 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.08.