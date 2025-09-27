Tabla Anual 2025, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026

Este fin de semana se disputa la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Los 30 equipos suman puntos para la Tabla Anual que define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2026.

Platense es el único club que, hasta el momento, tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025. También se clasificarán directamente los que ganen el Clausura y la Copa Argentina. Los otros tres boletos se lo quedarán los tres mejores de la Tabla Anual, que actualmente son River (49 puntos), Boca y Rosario Central (47 cada uno).

Hasta el momento, Platense es el único clasificado a la Copa Libertadores 2026 Club Atlético Platense

Los seis que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2026: Argentinos Juniors (45), Deportivo Riestra (43), Tigre (42), Barracas Central (41), San Lorenzo (40) y Huracán (39).

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está 15°, lejos de los puestos de privilegio.

Lo mismo ocurrirá si Racing se consagra en la Copa Libertadores 2025 -en la que ya está en semifinales- y, a nivel doméstico, queda entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Lanús conquista la Sudamericana 2025 -también está entre los cuatro mejores- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Si Racing logra ganar la Copa Libertadores y queda entre los tres primeros en la Tabla Anual, liberará un cupo Gustavo Garello - AP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: River (a definir).

Tabla Anual 2: Boca (a definir).

Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).

Tabla Anual 3: Tigre (a definir).

Tabla Anual 4: Barracas Central (a definir).

Tabla Anual 5: San Lorenzo (a definir).

Tabla Anual 6: Huracán (a definir).

Cronograma y resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Viernes 26 de septiembre

Banfield 0 - 0 Unión (Zona A).

Platense 2 - 2 San Martín de San Juan (Zona B).

Central Córdoba 0 - 1 Tigre (Zona A).

Sábado 27 de septiembre

14.30: Aldosivi vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium

14.30: Gimnasia de La Plata vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports

16.45: San Lorenzo vs. Godoy Cruz (Zona B) - ESPN Premium

19: Defensa y Justicia vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

21.15: Talleres vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports

Domingo 28 de septiembre

15.15: Racing vs. Independiente (interzonal) - TNT Sports / ESPN Premium

18: River vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium

19: Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona A) - TNT Sports

20.15: Instituto vs. Lanús (Zona B) - ESPN Premium

Lunes 29 de septiembre

15.30: Barracas Central vs. Belgrano (Zona A) - TNT Sports

20: Vélez vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium

Martes 30 de septiembre

19: Newell’s vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports



