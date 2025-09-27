Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 10

La fecha 10 del Torneo Clausura 2025 comenzó este viernes y se extiende hasta el martes 30 de septiembre con 15 partidos. El más destacado del fin de semana es, sin duda alguna, el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, programado para el domingo a las 15.15 en el Cilindro de Avellaneda. Las tablas y todos los detalles de cada partido están disponibles en canchallena.com.

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.

El Clásico de Avellaneda acaparará todos los flashes de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 gonzalo colini

La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.

Cronograma y resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Viernes 26 de septiembre

Banfield 0 - 0 Unión (Zona A).

Platense 2 - 2 San Martín de San Juan (Zona B).

Central Córdoba 0 - 1 Tigre (Zona A).

Sábado 27 de septiembre

14.30: Aldosivi vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium

14.30: Gimnasia de La Plata vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports

16.45: San Lorenzo vs. Godoy Cruz (Zona B) - ESPN Premium

19: Defensa y Justicia vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

21.15: Talleres vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports

Domingo 28 de septiembre

15.15: Racing vs. Independiente (interzonal) - TNT Sports / ESPN Premium

18: River vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium

19: Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona A) - TNT Sports

20.15: Instituto vs. Lanús (Zona B) - ESPN Premium

Lunes 29 de septiembre

15.30: Barracas Central vs. Belgrano (Zona A) - TNT Sports

20: Vélez vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium

Martes 30 de septiembre