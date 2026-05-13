Manchester City venció 3-0 a Crystal Palace y mantiene su ilusión de ser campeón: queda a dos puntos de Arsenal

Manchester City sostiene su ilusión en la Premier League con una victoria contundente ante Crystal Palace por 3-0 en el Etihad Stadium. El equipo de Pep Guardiola resolvió un partido que dominó de principio a fin gracias a los goles de Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Savinho, y quedó a apenas dos puntos de Arsenal cuando restan dos fechas para el cierre del campeonato. Mientras los Ciudadanos todavía sueñan con el título, los Gunners continúan dependiendo de sí mismos en una definición que también tiene a la Champions League en el horizonte.

Media hora duró el cero en el arco de Crystal Palace. Fue el tiempo que le llevó al City encontrar una jugada y dejar a su 9 mano a mano con Dean Henderson, arquero del equipo londinense, ex United. El gol llegó luego de un pase de Matheus Nunes a Phil Foden. El prodigio inglés inventó un taco que se transformó en asistencia. Porque Semenyo sacó un remate rasante al palo más lejano.

Fiel al manual de su entrenador, el primer tiempo en el estadio Etihad fue casi un monólogo de los vestidos de celeste. Los Ciudadanos monopolizaron la posesión (superior al 80%) y esperaron con paciencia a que el rival, escalonado para marcar, entregara algún espacio. Tuvo un par de oportunidades en los pies del argelino Rayan Aït-Nouri —será rival de la Argentina en el partido inaugural de la próxima Copa del Mundo—, pero la pelota no le llegaba a Semenyo, su 9, que naufragaba en su lucha con los centrales rivales.

El gol de Semenyo para el 1-0 de Manchester City ante Crystal Palace

El gol fue un premio a la paciencia de los locales, que ganaron 13 de los últimos 16 partidos en su casa, con apenas 3 empates. Poco importó que Guardiola haya rotado efectivos pensando en lo que queda de la temporada; Erling Braut Haaland, por caso, fue suplente ante el Palace. A seis minutos del final, Manchester City gritó por segunda vez: un centro de Joško Gvardiol buscó a Foden. El inglés no acertó a la pelota, pero, como al City le sobran jugadores en ataque, apareció el egipcio Marmoush para ejecutar una volea que, aunque defectuosa, alcanzó para vencer a Henderson y decretar el 2-0 en el marcador.

El segundo tiempo continuó en la misma línea. Dominio absoluto del local en el Etihad Stadium, aunque con menos llegadas claras de cara al arco. El Palace insinuó con algún remate lejano, controlados sin problemas por Gianluigi Donnarumma. En el banco, miraba toda la escena el argentino Walter Benítez, suplente habitual de Dean Henderson.

Llegaría el tercero a los 84 minutos, con una avanzada con pelota dominada y mucha claridad de Rayan Cherki, como acostumbra, que había ingresado apenas cinco minutos antes. Con un control dejó a un hombre tirado y, al llegar al área, sutilmente tocó para el brasileño Savinho, que de primera con la zurda marcó el 3-0 final.

El goleador egipcio Omar Marmoush festeja tras marcar el segundo gol para el City; Matheus Nunes se acerca al festejo DARREN STAPLES - AFP

Las Águilas, que están abajo en la tabla pero fuera de peligro de descenso, tienen una final por delante: la de la Conference League ante Rayo Vallecano de Agustín Batalla, el miércoles 27 en Leipzig.

El fixture dice que al City le quedan dos rivales de fuste antes del final del torneo: primero visitará a Bournemouth, el próximo martes. Y cerrará como local ante Aston Villa, el equipo de Emiliano “Dibu” Martínez. Antes, este sábado se jugará la FA Cup ante Chelsea, de Enzo Fernández, que precisa una victoria para salvar una temporada aciaga. Arsenal, el líder, tiene un camino un poco más benigno: el próximo lunes será local del descendido Burnley y el domingo 24 cerrará ante el propio Crystal Palace. Una semana después, los Gunners jugarán el partido del año contra PSG: la final de la Champions League. Y podrían disputarla con el título de campeones de la Premier League bajo el brazo. Dependen de sí mismos.