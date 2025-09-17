LA NACION

En qué canal pasan River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025 hoy

El encuentro entre el Millonario y el Verdão se disputa este miércoles a las 21.30 en el estadio Monumental, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela

El colombiano Kevin Castaño sería el reemplazante del suspendido Giuliano Galoppo para recibir a Palmeiras
El colombiano Kevin Castaño sería el reemplazante del suspendido Giuliano Galoppo para recibir a PalmeirasHARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este miércoles, desde las 21.30, River y Palmeiras se enfrentan en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario se metió entre los ocho mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Libertad de Paraguay, por penales, luego del empate 1 a 1 en el resultado global (0 a 0 en Paraguay y 1 a 1 en la Argentina por los goles de Sebastián Driussi -R- y Robert Rojas -L-). Fue semifinalista de la última edición y mantiene viva la ilusión de ganar la Libertadores por quinta vez en la historia tras lo hecho en 1986, 1996, 2015 y 2018.

River venció por penales a Libertad y cortó una racha negativa de varios años sin ganar por esa vía
River venció por penales a Libertad y cortó una racha negativa de varios años sin ganar por esa víaManuel Cortina - LA NACION

El Verdão, por su parte, viene de eliminar a Universitario de Perú por 4 a 0, producto de una goleada por ese resultado como visitante y un empate 0 a 0 como local. En la goleada de la ida, los tantos fueron convertidos por Gustavo Gómez, Vitor Roque y José Manuel ‘Flaco’ López por duplicado. Es uno de los equipos más regulares del continente en los últimos años: se quedó con el trofeo en 2020 y 2021 (acumula tres en sus vitrinas ya que también gritó campeón en 1999).

River vs. Palmeiras: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.53 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Palmeiras. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Marcelo Gallardo sabe que para River es fundamental conseguir un buen resultado en la ida
Marcelo Gallardo sabe que para River es fundamental conseguir un buen resultado en la idaJuan Jose Garcia - Fotobaires

Posibles formaciones

  • River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
  • Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel ‘Flaco’ López, Vítor Roque y Felipe Anderson.
