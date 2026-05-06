Lanús sufrió la altura y Always Ready lo goleó por la Copa Libertadores

Lanús sufrió una dolorosa ante Always Ready, de Bolivia, por 4-0, que complica sus intenciones de clasificarse en el Grupo G para los octavos de final de la Copa Libertadores. El Granate jamás le encontró la solución a los 4100 metros sobre el nivel del mar de la ciudad boliviana. La pasó mal y pudo haber sido peor.

Con este resultado, con un partido más, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tiene seis puntos, igual que Mirassol, de Brasil, y Liga de Deportiva Universitaria, de Ecuador, que se enfrentarán este jueves. Always Ready cierra la clasificación, con tres unidades.

Pellegrino repitió un recurso que no viene dándole demasiados resultados en los últimos tiempos: ubicó como delantero a Ramiro Carrera, habitual mediocampista, y dejó entre los suplentes al colombiano Yoshan Valois, que llegó para reemplazar a Rodrigo Castillo, transferido por una fortuna a Fluminense, de Brasil.

Lo mejor de Always Ready vs. Lanús

A Lanús le costó todo: defenderse en su campo y asegurarse a la pelota. Aunque cometió un grosero error ya con el partido definido, la figura de los visitantes fue el arquero Nahuel Losada, que atajó un penal cuando el partido estaba 0-0 y después salvó varias veces al equipo, más allá del abultado marcador final.

El anuncio de que sería una noche fatal para Lanús llegó a los 10 minutos de la primera etapa, tras una mano de Sasha Marcich dentro del área. Aunque Losada se lució en el penal ante Fernando Saucedo, tras la revisión de la polémica jugada en el VAR.

Mauricio Pellegrino confía en la recuperación de Lanús, pese a la goleada en contra que se trajo de Bolivia Juan Karita - AP

Pero la satisfacción no duraría demasiado para el conjunto argentino, que veía como su esfuerzo se desmoronaba poco a poco. Richet Gómez abrió la cuenta con un tiro desde 35 metros que encontró adelantado a Losada. Y, ya sobre la hora del período, el argentino Enrique Triverio aumentó la cuenta con un cabezazo cruzado.

El desarrollo resultó demasiado duro para los jugadores más experimentados del Granate, como Carlos Izquierdoz, Eduardo Salvio, Felipe Peña Biafore, Marcelino Moreno y el mismo Carrera.

Tanto fue así que cualquier atisbo de reacción sucumbió a los 17 segundos del segundo tiempo, con una definición de Joel Amoroso, que encontró desatento al medio campo y a la última línea del conjunto de Pellegrino.

Y qué decir de la estocada final, cuando restaban un par de minutos, un remate desde lejos de Marcelo Suárez que se filtró entre las piernas de Losada, justo él, que había sostenido como pudo una diferencia mucho más holgada.

Darío Torrico le gana en el salto a Felipe Peña Biafore; Carlos Izquierdoz y Enrique Triverio completan la escena en El Alto JORGE BERNAL - AFP

El próximo partido de Lanús será en otra escala difícil: Quito, donde el 20 de mayo se enfrentará con Liga Deportiva Universitaria, a la que venció por 1-0 en la Argentina. El Granate cerrará la zona en su estadio ante Mirassol, el 26 de mayo.

“Fue un partido difícil desde el contexto, en momentos puntuales nos han pegado demasiado fuerte, el tercer gol fue el golpe final. El segundo gol y el tercero no nos dejaron estar en partido. Nos costó adaptarnos y resurgir”, explicó Pellegrino, que dejó un mensaje: “Es un grupo difícil, vamos a luchar hasta el final, a mí no me asusta este partido a pesar de la tristeza del resultado. Nuestro comportamiento es totalmente diferente a lo que se ha visto hoy. Un equipo con entereza”.