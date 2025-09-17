Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ya están en marcha y este miércoles y jueves continúa la acción en el máximo certamen continental a nivel de clubes, con River y Palmeiras, a priori como lo más atractivo. La próxima semana, en tanto, quedarán definidos los semifinalistas, los grandes protagonistas en la recta final hacia el título que se definirá el 29 de noviembre en Lima, Perú. Los detalles de todos los partidos minuto a minuto se pueden seguir en canchallena.com, como así también la proyección de las llaves.

Los clubes que pelean por seguir avanzando son Vélez, Racing, River Plate y Estudiantes de La Plata de la Argentina; Liga de Quito de Ecuador; y San Pablo, Palmeiras y Flamengo de Brasil.

Racing y Vélez abrieron la serie de cuartos de final entre sí; la Academia se llevó un triunfo de Liniers JUAN MABROMATA - AFP

Esta es la primera vez en la historia en la que los ocho clubes que competirán en cuartos fueron campeones alguna vez. En ese contexto, el certamen no tendrá en esta edición un nuevo ganador. Los vencedores de esta instancia se verán las caras entre el 21 y 29 de octubre.

Cronograma y resultados de los cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Ida

Vélez 0-1 Racing - Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina.

- Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina. River vs. Palmeiras - Miércoles 17 de septiembre a las 21.30 - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina.

- Miércoles 17 de septiembre a las 21.30 - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina. Liga de Quito vs. San Pablo - Jueves 18 de septiembre a las 17 - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.

- Jueves 18 de septiembre a las 17 - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador. Flamengo vs. Estudiantes de La Plata - Jueves 18 de septiembre a las 21.30 - Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.

Vuelta

Racing vs. Vélez - Martes 23 de septiembre a las 19 - Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.

- Martes 23 de septiembre a las 19 - Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Palmeiras vs. River - Miércoles 24 de septiembre a las 21.30 - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil.

- Miércoles 24 de septiembre a las 21.30 - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil. San Pablo vs. Liga de Quito - Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil.

- Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil. Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Jueves 25 de septiembre a las 21.30 - Estadio UNO, La Plata,Buenos Aires, Argentina.

Así quedó conformado el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, con cuatro equipos argentinos Canchallena

Cómo se clasificó cada equipo a cuartos de final

Palmeiras avanzó de ronda tras golear a Universitario de Perú por 4 a 0, producto de una goleada por ese resultado como visitante y un empate 0 a 0 como local. Liga de Quito protagonizó el gran batacazo de octavos al dejar fuera de competencia al último campeón, Botafogo, por 2 a 1 en el global tras una derrota por 1 a 0 en Brasil y una victoria por 2 a 0 en Ecuador.

Estudiantes de La Plata venció con lo justo a Cerro Porteño gracias al 1 a 0 agónico en la ida en Asunción. Racing, por su parte, celebró en la serie más electrizante de la primera instancia de eliminación directa de esta edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Se repuso del 1 a 0 adverso como visitante de Peñarol en la ida y, con un 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, se metió entre los ocho mejores.

San Pablo fue uno de los dos que necesitó de los penales para pasar a cuartos de final. Frente a Atlético Nacional empató 0 a 0 en Brasil y 1 a 1 en Colombia para luego, en la tanda, festejar por 4 a 3. Vélez Sarsfield, en tanto, avanzó tras ganarle 2 a 0 a Fortaleza como local, resultado con el que compensó el empate 0 a 0 en Brasil.

Flamengo ganó el mano a mano entre brasileños frente a Internacional: fue 1 a 0 en Río de Janeiro y 2 a 0 en Porto Alegre. Así pasa a ser el único equipo no argentino en el lado derecho del cuadro, ya que los otros tres son el Fortín, la Academia y el Pincha que, justamente, será rival de Flamengo. Por último, River venció por penales a Libertad tras igualar 1 a 1 en la serie, mismo resultado que en la vuelta en el Monumental tras una parda sin goles en Asunción.

Franco Armani fue clave para que River le gane por penales a Libertad y avance a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 JUAN MABROMATA� - AFP�

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco cada uno), River Plate y Estudiantes de La Plata (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Santos y Flamengo. Por países, la Argentina tiene 25 Libertadores, Brasil 23, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.