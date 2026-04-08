En qué canal pasan San Lorenzo vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026 hoy

San Lorenzo visita este miércoles desde las 19 (hora argentina) a Recoleta de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y con arbitraje del chileno Cristian Marcelo Garay Reyes en el duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

El partido se transmte en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

San Lorenzo vuelve a jugar la Copa Sudamericana y debuta en Paraguay ante Recoleta JUAN MANUEL BAEZ

La previa de Recoleta vs. San Lorenzo

El elenco guaraní accedió a la zona D del certamen tras doblegar en el repechaje a Nacional 5 a 4 por penales -en el tiempo reglamentario igualaron 1 a 1-. En el certamen de Paraguay marcha octavo con 15 puntos producto de cinco triunfos, cuatro empates y seis derrotas y está más cerca de los últimos que de los líderes. De sus últimos siete encuentros ganó solo dos y uno de ellos fue el sábado pasado ante San Lorenzo de Paraguay 4 a 2.

El equipo es dirigido por Jorge Osmar González Frutos y cuenta con varios jugadores argentinos: el arquero Andrés Marsengo, Lucas Monzón, Nicolás Marotta y el ex-Boca Marcelo Cañete. La particularidad es que el presidente de la entidad Luis Vidal, está inscripto en la lista de buena fe para el certamen. Se trata del dirigente que a fines de 2025 fue noticia a nivel mundial porque, con 51 años, jugó en un partido contra Nacional y se convirtió en el futbolista más longevo en hacerlo en la primera división de Paraguay.

El presidente de Recoleta de Paraguay, Luis Vidal, está en la lista de buena fe del equipo Captura de TV

El Ciclón, por su parte, inició la era de Gustavo Álvarez, el sucesor del despedido Damián Ayude, con una gran victoria en el Nuevo Gasómetro frnet a Estudiantes de La Plata y llega envalentonado a su debut internacional, plano en el que no competía hace varias temporadas. El conjunto azulgrana aspira a clasificar a los playoffs desde un grupo donde el máximo favorito al primer puesto es el Santos de Neymar y que completa Deportivo Cuenca de Ecuador.

Por estas horas, San Lorenzo apunta a incorporar a un defensor para suplir la baja por lesión de Gastón Hernández. Los elegidos por el cuerpo técnico son Ramiro Funes Mori (Estudiantes de La Plata) y Agustín García Basso (Racing), con más chances para el zaguero de la Academia.

Posibles formaciones

Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosqueira; Wilfrido Báez, José Espínola, Juan Franco, Aldo González; Allan Wlk y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosqueira; Wilfrido Báez, José Espínola, Juan Franco, Aldo González; Allan Wlk y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzman Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto visitante con una cuota máxima de 1.93 contra 4.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.25.

Ambos clubes nunca se enfrentaron en un encuentro oficial, por lo que inaugurarán el historial entre sí.