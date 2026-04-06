San Lorenzo vs. Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

San Lorenzo hará su presentación en la Copa Sudamericana 2026 el próximo miércoles 8 de abril en su visita a Recoleta de Paraguay. El encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D se disputará desde las 19 (hora argentina) en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y se transmtirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el chileno Cristian Marcelo Garay Reyes, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto visitante con una cuota máxima de 1.93 contra 4.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.25.

El elenco guaraní accedió a la zona D del certamen tras doblegar en el repechaje a Nacional 5 a 4 por penales -en el tiempo reglamentario igualaron 1 a 1-. En el certamen de Paraguay marcha octavo con 15 puntos producto de cinco triunfos, cuatro empates y seis derrotas y está más cerca de los últimos que de los líderes. De sus últimos siete encuentros ganó solo dos y uno de ellos fue el sábado pasado ante San Lorenzo de Paraguay 4 a 2.

El equipo es dirigido por el reconocido exfutbolista Julio César Cáceres, con pasado en River y Boca, y cuenta con varios jugadores argentinos: el arquero Andrés Marsengo, Lucas Monzón, Nicolás Marotta y el ex-Boca Marcelo Cañete.

Gustavo Álvarez debutó con un triunfo en San Lorenzo y fue sobre Estudiantes de La Plata en el Torneo Apertura X.com

El Ciclón, por su parte, inició la era de Gustavo Álvarez, el sucesor del despedido Damián Ayude, con una gran victoria en el Nuevo Gasómetro frnet a Estudiantes de La Plata y llega envalentonado a su debut internacional, plano en el que no competía hace varias temporadas. El conjunto azulgrana aspira a clasificar a los playoffs desde un grupo donde el máximo favorito al primer puesto es el Santos de Neymar y que completa Deportivo Cuenca de Ecuador.

Por estas horas, San Lorenzo apunta a incorporar a un defensor para suplir la baja por lesión de Gastón Hernández. Los elegidos por el cuerpo técnico son Ramiro Funes Mori (Estudiantes de La Plata) y Agustín García Basso (Racing), con más chances para el zaguero de la Academia.

Ambos clubes nunca se enfrentaron en un encuentro oficial, por lo que inaugurarán el historial entre sí.