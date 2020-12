Marcelo Gallardo mira el campo de juego durante el partido que disputan River Plate y Arsenal de Sarandí. Crédito: Mauro Alfieri / POOL ARGRA

Preocupado, pero también con mucha energía para afrontar lo que viene, así se mostró Marcelo Gallardo luego del triunfo frente a Arsenal por 2 a 1, en el partido de la tercera fecha de la Zona Campeonato de la Copa Maradona.El entrenador de River habló liego de la victoria de su equipo y se refirió a las lesiones de algunos de sus futbolistas, al rendimiento del equipo y también a lo que viene: el Boca-River por el torneo local, las semifinales de la Libertadores frente a Palmeiras y a un hipotético Superclásico en la final de la Copa.

A la lesión que sufrió Paulo Díaz el sábado, se le sumaron dos más y para peor, en el mismo puesto. Fabrizio Angileri y Milton Casco. En referencia a esto, Gallardo dijo: "Claramente nos deja un sabor amargo porque en dos días perdimos tres jugadores importantes". Además agregó: "Vamos a tener que trabajar en lo que viene en buscar soluciones". Otro de los futbolistas del Millonario que debió ser reemplazado y se retiró con molestias fue el colombiano Rafael Borré, pero según el entrenador "fue solo un golpe".

También explicó que su deber es poner en foco en el rendimiento del equipo y según el Muñeco, River hizo un gran partido: "El equipo me gustó. Más allá del resultado que se complicó al final, fuimos muy superiores, mismo cuando nos quedamos con uno menos y Arsenal empezó a avanzar para buscar el empate. El rival fue difícil, se cerró atrás e intentó salir de contra, pero no lo dejamos en ningún momento".

En sus declaraciones, Gallardo hizo hincapié en el regreso de algunos futbolistas y entre ellos remarco a Enzo Pérez, por un lado y a Ignacio Fernández por el otro, dos jugadores que tuvieron muy buenos rendimientos en el triunfo frente al equipo de Sergio Rondina: "Enzo hizo un gran partido, enfocado en lo que pedía el equipo y el partido. En cuanto a Nacho le sirvió para recuperar su confianza", dijo el director técnico.

Crédito: Mauro Alfieri / POOL ARGRA

El próximo sábado 2 de enero, el Millonario visitará a Boca y al ser consultado por el equipo que dispondrá para jugar en la Bombonera explicó: "Necesito jugar, los jugadores necesitan jugar, la única diferencia entre el sábado y el martes son tres días. Boca tendrá un día más de recuperación y nosotros no, hoy tengo que pensar en el primer partido de Copa Libertadores, si bien Boca es importante, el de Copa es más importante todavía porque estamos a un paso de jugar una final de Copa Libertadores nuevamente". Y por último aclaró: "El próximo sábado intentaremos armar el equipo más competitivo posible".

Otro de los temas a los que se refirió fue a un momento en el que River tuvo una baja en su rendimiento, pero también aclaró que pudieron recuperarse: "Tuvimos un bache después de los primeros partidos de Copa, hubo un inicio de esta Copa donde nos costó volver, pero estamos con muy bien nivel nuevamente. Esperemos seguir así más allá de las bajas".

Cada vez que Boca y River avanzan en la Copa Libertadores el tema que enseguida surge es una nueva posible final entre estos equipos, pero para eso puso un freno: "Hay que respetar a los rivales que tenemos enfrente, a los partidos hay que jugarlos, estos dos equipos que vamos a enfrentar tanto nosotros como Boca están apuntando todo a la Copa. Son muy buenos equipos, y entiendo los juegos periodísticos, pero sería un error pensar ahora en una final Boca-River. Además, nosotros tenemos muy claro que los partidos más importantes son con Palmeiras". En cuanto a esto, Gallardo aclaró: Si tocara esa final, no le tenemos miedo a perder el temor que tendremos es el temor lindo, ese de competir, pero no se me cruza por la cabeza el miedo a perder".

Marcelo Gallardo habló de la rotación de jugadores y expresó que el equipo está por encima de los nombres Crédito: Mauro Alfieri / POOL ARGRA

La rotación de jugadores que viene llevando a cabo el entrenador de River en los últimos partidos es algo que llama la atención. Tanto Ponzio como Pinola o Casco pueden ser suplentes, pero todos empujan para el mismo lado. Y en referencia a eso explicó que es algo que "funciona con naturalidad y que el equipo está por encima de los nombres". Sobre el mismo tema, manifestó: "Está dentro de las reglas de juego competir, yo intento ser justo con todos y algunas veces no tienen nada que ver los nombres, tienen que ver las actualidades, yo me baso en la actualidad más allá del nombre. Nunca voy a dejar de agradecer a los que les tocó salir y después vuelven a jugar y también a los que se fueron del club y te llaman porque algo les dejaste. Y si alguna vez soy injusto porque me equivoco es con buena leche".

Por último dejó en claro que no piensan en sumar refuerzos: "El libro de pases no abre hasta el 20 de enero y no tiene sentido pensar en eso, jugaremos con lo que tengamos", cerró un Gallardo que, pese a las lesiones, sigue enfocado en armar equipos competitivos para seguir ganando.

