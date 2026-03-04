Damián Musto tiene su revancha y se suma a River como ayudante de campo de Eduardo Coudet

Llegó la revancha para él. Ocho años después de experimentar un profundo sentimiento de frustración cuando su pase a River desde Tijuana se cayó como consecuencia de un doping, que iba a impedirle participar nuevamente en el fútbol argentino, a raíz de una muestra positiva —la sustancia hallada era la hidroclorotiazida— del 20 de junio de 2017 cuando todavía jugaba para Rosario Central, Damián Musto logró sumarse al club del que es hincha. No pudo ser como futbolista, su mayor deseo, pero sí en el rol de flamante ayudante de campo de Eduardo Coudet, nuevo DT del millonario. “Apareció esta bomba y se vino todo abajo. En ese momento, fue un golpe importante. En la cabeza uno se va preparando. Yo estaba en México y con mi mujer ya estábamos planificando todo. Pero luego tuvimos que recalcular y quedarnos”, confesó, en una entrevista que le concedió a TyC Sports en 2020, durante la pandemia.

El exmediocampista central, que se retiró a fines de 2025 en su club de origen, Alumni de Casilda, donde era enganche durante su juventud y llegó a ser dirigido por Jorge Sampaoli, tendrá su primera experiencia como mano derecha de un entrenador. Y será nada menos que con el Chacho, a quien tuvo como DT en Rosario Central y luego en Internacional de Porto Alegre. Es un auténtico desafío para él, porque estará en un lugar de enorme exposición, sobre todo porque no pudo acoplarse una figura como Lucho González, asistente técnico en el Porto hasta junio, cuando está previsto su arribo al equipo de trabajo conformado por Coudet.

“Me enseñó muchísimo en el juego y también en el aspecto personal, porque en un momento adverso de mi vida se portó como un padre. No sé si todos se hubieran manejado de la misma manera. Él saca mi mejor versión”, resaltó Musto sobre el Chacho, en el mismo reportaje, cuando actuaba en Inter de Porto Alegre.

Damían Musto junto a Javier Pinola, en Rosario Central del Chacho Coudet, contra el River de Gallardo en 2015 Mauro Alfieri

Nacido el 9 de junio de 1987 en Casilda, provincia de Santa Fe, al igual que Franco Armani —se conocen por Alumni—, Musto, cuyos padres se llaman Luis Humberto y Silvia Ferrara, tuvo su punto de inflexión como futbolista cuando en una serie de pruebas contra equipos de Buenos Aires y alrededores cautivó el interés de Quilmes, después de ser rechazado por River, Boca, Huracán, Banfield y Arsenal. El tradicional club de zona sur llegó a un acuerdo con Alumni e inmediatamente lo sumó a su pensión. Su debut como profesional fue el 16 de abril de 2006, cuando el Cervecero, entonces dirigido por Osvaldo “Chiche” Sosa, perdió por 4 a 0 contra Gimnasia, en el denominado estadio Único de La Plata.

A partir de ahí, Musto inició un largo recorrido en el planeta fútbol, siendo una especie de trotamundos. Además de conocer los rigores de la Primera División del fútbol argentino, jugó en el ascenso, estuvo en Italia y España, disputó la liga mexicana, actuó en Uruguay, donde fue campeón del torneo anual en 2021 con Peñarol, y también en Brasil, bajo las órdenes de Coudet para Inter, antes de retornar a Alumni, donde sus últimos pasos con los botines fueron compartiendo la cancha con Federico, uno de sus hermanos: el otro es Agustín, de tan sólo 19 años de edad.

Con Quilmes sufrió el descenso tras el Torneo Clausura 2007. Participó durante una temporada en la B Nacional y su transferencia a Atlético Tucumán fue una bisagra para su vida. No solo porque Musto conoció a su mujer en el norte del país, sino también porque logró el tan deseado ascenso a la élite en el período 2009/10. De ahí se marchó al Spezia para disputar el ascenso en Italia. Retornó a la Argentina para vestir los colores de Olimpo, tanto en la segunda categoría como en la más relevante. En Bahía Blanca logró la continuidad necesaria para despertar el interés de Rosario Central, que se lo llevó a préstamo.

Eduardo Coudet junto con su cuerpo técnico (Damían Musto a la derecha de Chacho) en su presentación como nuevo entrenador de River Manuel Cortina

Aunque no pudo coronar con un título la época dorada en la Copa Argentina, en la que fue finalista en tres ediciones consecutivas, frente a Huracán, Boca y River en 2014, 2015 y 2016, respectivamente, Musto fue un baluarte en el conjunto de Coudet, que quiso contar con él en Racing. Sin embargo, el entonces volante de marca prefirió tener otra oportunidad en Europa. España fue su destino, pero le tocó el descenso con el Huesca luego de su etapa en Tijuana. El Chacho volvió a la carga ya como entrenador en Brasil y pudo convencerlo. La experiencia duró un año, porque Peñarol se cruzó en el camino como el próximo desafío, mientras que en 2022 cruzó otra vez el océano Atlántico para defender los colores del Cartagena español. Fue su último club percibiendo una remuneración antes de cerrar el círculo en Alumni.

Ahora, unos meses después de cerrar definitivamente su ciclo como futbolista, Musto inicia un reto distinto. El mediodía del miércoles lo tuvo sentado en la segunda fila del auditorio del estadio Monumental, con Octavio Manera, el preparador físico principal del Chacho, sentado a su izquierda, y Christian Bragarnik, el representante del DT, a su derecha, durante los 40 minutos que duró la presentación de Coudet. Una vez que dejó el barrio porteño de Núñez, el casildense fue al predio de Ezeiza para que el presidente del club, Stefano Di Carlo, presentara al cuerpo técnico delante del plantel profesional para comenzar con el primer entrenamiento de la nueva era.