Chacho Coudet pidió “unidad” en su llegada a River y el club acompaño con un aplauso

El sol del mediodía cae sobre el Monumental. Afuera, en un clima caluroso, la estatua de Marcelo Gallardo sigue en su lugar y en las calles de Núñez todavía aparecen las pinturas con su imagen y los demás “héroes de Madrid”. El entrenador más ganador de su historia ya no está en River, pero su presencia simbólica permanece. En ese contexto comenzó este miércoles el ciclo de Eduardo Coudet.

El nuevo entrenador fue presentado en el Salón Auditorio del estadio junto con el presidente, Stefano Di Carlo, y el secretario técnico, Enzo Francescoli, en una conferencia que mezcló mensajes institucionales, bromas del entrenador y un concepto que se viene repitiendo puertas adentro y fuera del club: la necesidad de recuperar la unidad.

Coudet en su presentación junto con Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli; llega tras dirigir Alavés en España Manuel Cortina

El salón se llenó temprano. Dirigentes, muchos periodistas y miembros del nuevo cuerpo técnico ocuparon las primeras filas. Entre ellos apareció también Leonardo Ponzio, una de las figuras que integran la estructura futbolística del club desde que colgó los botines. En uno de los costados de la sala, se preparaba una caricatura de Coudet con el escudo de River que luego sería entregada al entrenador como regalo.

Cuando los protagonistas ingresaron al auditorio, el aplauso fue inmediato. Coudet caminó hacia el centro de la escena con una sonrisa, escoltado por Di Carlo y Francescoli. El gesto no pasó inadvertido: en un momento de tensión deportiva y emocional, River buscó escenificar respaldo desde el inicio.

El mensaje institucional estuvo claro desde las primeras palabras del presidente. “Queremos decirle al hincha de River que acompañe esta nueva etapa con entusiasmo, porque cuando estuvimos unidos River volvió a ser River”, sostuvo Di Carlo. Y agregó: “Invitamos a abrazar este proceso para que todos juntos volvamos a poner a River en el lugar que todos queremos”.

Francescoli, encargado de liderar la búsqueda del nuevo entrenador y quien impulsó el nombre de Chacho, completó la idea. Subrayó el conocimiento de Coudet sobre el club —un rasgo que River valora especialmente al elegir entrenador, ya que los últimos cinco tuvieron pasado millonario— y su perfil para devolverle al equipo una identidad ofensiva. “Creemos que es un técnico que nos puede devolver lo que todos queremos: que River vuelva a ser protagonista y salga a ganar los partidos”, afirmó.

Cuando le tocó hablar, Coudet combinó entusiasmo con ironía. Admitió que llevaba horas sin dormir tras su viaje desde Europa, específicamente desde España luego de dejar Alavés, y arrancó con una frase que sintetizó su sensación: “Estoy sin dormir desde ayer. No va a mejorar mucho esta cara durmiendo. Pero ahora empieza lo lindo”.

El nuevo entrenador habló durante casi media hora. Alternó reflexiones futbolísticas, recuerdos de su paso por el club y varios momentos de humor que descomprimieron el clima de la sala, como que trajo su famosa bufanda, pero la dejó en la valija por el calor de Buenos Aires. Y que, en algún punto, buscan descomprimir el clima del club en general.

Eduardo Coudet nuevamente con la camiseta de River Gustavo Garello� - AP�

Uno de esos episodios ocurrió cuando Francescoli repasaba el proceso que derivó en su contratación. El director deportivo señaló que el primer contacto con el entrenador había sido el viernes, pero Coudet lo interrumpió entre risas: “El sábado, porque si no me tratan de mentiroso”.

La aclaración no fue casual. El viernes el técnico había dirigido a Alavés en la derrota por 2-0 ante Levante, que terminaría siendo su último partido en el fútbol español. Tras ese encuentro, ante la consulta por el interés de River, había asegurado que “nadie del club lo había contactado”, incluso jurándolo por sus hijos. Por eso, ya en Núñez, apenas escuchó la referencia al viernes, Coudet se apuró a corregir a Francescoli con tono humorístico. La sala reaccionó con sonrisas: una escena breve que reflejó el tono distendido que el nuevo entrenador mantuvo durante buena parte de la conferencia.

Ese tono relajado contrastó con el mensaje central que quiso transmitir. “Necesitamos unidad. Necesitamos estar todos juntos”, insistió en uno de los pasajes más enfáticos de la conferencia.

La frase, en respuesta a cuál es el mensaje para el hincha, provocó un aplauso espontáneo entre dirigentes y colaboradores que ocupaban las primeras filas, a los que se sumaron varios periodistas. Fue uno de los momentos más simbólicos de la presentación y dejó en claro cuál es la prioridad del club en esta nueva etapa.

Coudet explicó que la salida de Gallardo expone la magnitud del momento que atraviesa River. “Para que se genere la salida de un entrenador como Marcelo quiere decir que las cosas no estaban fáciles”, reconoció. La salida del Muñeco, a diferencia de cómo se dio con Martín Demichelis, deja hoy una mochila menos pesada que en aquel entonces, por la forma y los resultados con los que se va.

De todos modos, evitó cualquier comparación directa con su antecesor y prefirió destacar el respeto mutuo entre ambos. “Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo. Sus palabras me hicieron muy bien y se lo agradezco de corazón”, contó, sin detallar específicamente qué hablaron.

Eduardo Coudet con la camiseta de River con su nombre Gustavo Garello� - AP�

A partir de allí, el entrenador planteó su diagnóstico: River necesita recuperar confianza, nivel futbolístico y armonía interna. Y destacó: “Tenemos un gran plantel. El fútbol son momentos y necesitamos recuperar niveles. Pero lo único que modifica las cosas es la ilusión, el tiempo y el trabajo”.

Coudet también apeló a su experiencia personal para explicar la presión que implica jugar en Núñez. “River es un club difícil para jugar. Yo los primeros seis meses no le podía pegar a la pelota”, recordó entre risas. Pero luego volvió al tono serio: “Por eso necesitamos que todos empujemos para el mismo lado”.

Eduardo Coudet junto a todos los demás dirigentes de River que estuvieron presentes Manuel Cortina

Mientras tanto, afuera del estadio el movimiento era constante. Entre gente que pasaba por la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, algunos turistas y familias recorrían los alrededores del Monumental y entraban al museo del club.

Entre ellos estaba Ivana, que caminaba junto con su marido y sus dos hijos, todos con camisetas de River esperando por entrar al estadio. “Muchas expectativas. Espero que le vaya bien”, dijo cuando se le preguntó por la llegada del nuevo entrenador. La hincha reconoció que la salida de Gallardo le generó sentimientos encontrados: “Al Muñeco lo banqué desde el principio y, como hincha de River, me dolió un poco su salida. Si hubiese seguido, también lo habría bancado”.

Sin embargo, también se mostró optimista con el inicio del nuevo ciclo: “Ahora con el Chacho siento que puede ir bastante bien”. Su voz reflejaba bien el ánimo que rodea al club: nostalgia por una etapa que terminó y expectativa por lo que puede venir.

Coudet tendrá apenas una semana para empezar a trabajar con el plantel antes de su debut oficial, ante Huracán el jueves (de la próxima semana debido al paro) en el Tomás Adolfo Ducó. Pero el primer objetivo, al menos en lo simbólico, ya quedó claro en su presentación. En un club atravesado por la presión y las urgencias, River busca reconstruir un clima que permita volver a competir. Y el nuevo entrenador eligió una palabra para sintetizar ese desafío y que fue celebrada por los dirigentes: unidad.