Enzo Fernández: el “veterano” de 21 años que ya encandila a Benfica

Benfica vivió una fiesta en la goleada por 4-1 contra los daneses de FC Midtjylland, por la fase preliminar de la Champions League. La victoria tuvo acento argentino por la presencia de dos futbolistas entre los once titulares. Uno, conocido por todos: Nicolás Otamendi, que además es el capitán. El otro, una incógnita, un refuerzo para esta temporada: Enzo Fernández. El ex River dejó una estampa de su talento con su primera conquista, a los 40 minutos de la parte inicial. Aprovechó un córner de Joao Mario y, sin pensar, definió de derecha. Golazo. Delirio. Y elogios de su entrenador, el alemán Roger Schmidt: “Tiene 21 años y juega como si llevara tres años en Benfica”.

El golazo de Enzo Fernández para Benfica

Schmidt apuesta por un mediocampo mixto, con dosis iguales de neuronas y piernas. El músculo lo aporta Florentino Luis, llamado a ser el volante central del seleccionado portugués de los próximos años. El cerebro, Fernández. A la prensa portuguesa le llama la atención la efectividad en los pases del futbolista formado en River. Y su visión para crear juego. Sostienen que llegó para quedarse. Schmidt, el DT, confía en la pareja de mediocampistas para lo que viene: “Enzo hizo una buena dupla con Florentino, que también jugó bien. Se acopló con los defensores para contener los contraataques. Los dos jugaron muy bien, en un nivel alto y también fueron muy importantes sin la pelota ”, aportó.

A través de su cuenta de Instagram, Fernández celebró tanto su primer gol como el triunfo del equipo portugués, que le garantiza buena parte de la clasificación. “Feliz por mi debut en @championsleague. Importante victoria para encaminar la serie. ¡Vamos por más! @slbenfica 🦅🙌🏻🤍❤️ ¡Gracias afición por el apoyo!”, escribió el exjugador de River, que al llegar a Lisboa anunció que aterrizaba en Europa “para ser campeón”.

Fue el primer partido oficial para Fernández, que ya había sumado minutos en los cuatro amistosos de pretemporada que disputó Benfica, ante Niza (3-0), Fulham (5-1), Girona (4-2) y Newcastle (3-2). En todos, arrancó entre los once titulares.

Las estadísticas de Fernández hablan por sí solas. No parecen las de un futbolista que debutó en la Champions League, la competencia más importante del mundo a nivel de clubes. Además del gol, hizo 99 toques (tercer futbolista en ese rubro durante el partido), dio un 90% de pases correctos (altísimo para un mediocampista cuya función es ser el nexo entre defensa y ataque), fue el segundo en pases hacia el campo contrario (48) y acertó en seis de los siete pases largos que intentó. Fue el mejor de todos en este último rubro. Además, le sumó esfuerzo a su juego: recuperó 11 pelotas (segundo mejor), ganó dos de los siete duelos que tuvo y remató cuatro veces al arco (acertó dos). Lo que se dice un partido completo.

Más allá de los números en su estreno y de los 120 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión del contrato de Fernández con el club portugués, la facilidad con la que se adaptó desde su llegada hacen que los analistas se pregunten hasta cuándo se quedará Fernández en su nuevo equipo. Y eso que acaba de llegar. Su juventud, sumada al panorama que tiene con la pelota en sus pies, hacen que ya sea una pieza clave del mediocampo de las Águilas. Y que haya sentado en el banco de suplentes al alemán Julian Weigl, antiguo dueño del puesto y exfutbolista de Borussia Dortmund. Fernández, al parecer, no tiene techo.

Enzo Fernández, durante el partido que su equipo, Benfica, venció por 4-1 a FC Midtjylland, de Dinamarca, por la fase previa de la Champions League DeFodi Images - DeFodi Images

El argentino usa la camiseta 13, que Eusebio (toda una leyenda del club) usó en la selección portuguesa. Hasta esa decisión sorprendió a los hinchas benfiquistas, que no esperaban una identificación con un referente de su historia. No fue la única investigación que hizo Fernández sobre su nuevo club. También habló con dos exjugadores de River para que le contaran con qué se iba topar una vez que aterrizara en Lisboa. Charló de eso con Enzo Pérez (compañero suyo hasta hace un par de semanas) y con Javier Saviola. “Enzo me dijo que es un club muy grande, con mucha historia. Un club para que yo disfrute, mejore y aprenda. Benfica.. .es un club con mucha ambición ”, contó Enzo Fernández el día de su presentación, recién llegado desde la Argentina.