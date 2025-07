Enzo Fernández, Fluminense y una semifinal América vs. Europa que la FIFA no pudo vender

Podía ser una de las grandes postales del nuevo fútbol globalizado. Un estadio icónico como el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un martes a la tarde de julio, con 80 mil personas en las tribunas, las banderas de Chelsea y Fluminense flameando, y dos continentes frente a frente, una vez más. El viejo duelo entre Europa y América se renueva en esta semifinal del Mundial de Clubes 2025, con todos los condimentos que lo hacen atractivo. O casi todos.

Porque aunque el choque tenga en la cancha a figuras como Enzo Fernández, símbolo de la nueva generación de cracks argentinos, y a Thiago Silva, leyenda del fútbol brasileño, y aunque reúna a uno de los gigantes de la Premier League y al último representante del continente sudamericano, la FIFA no pudo llenar el estadio. Y tomó una decisión tan drástica como reveladora: bajar el precio de las entradas a solo 13 dólares.

Sí, 13. Es decir 36 veces menos que su valor original (hasta hace una semana este ticket costaba 473 dólares). Una cifra que, en cualquier otro evento global, parecería irreal. Pero no en este Mundial de Clubes. Los boletos que hace apenas una semana costaban 473 dólares se derrumbaron a ese precio simbólico para evitar otro papelón en las tribunas. Fue la medida más evidente de que el certamen, más allá del nivel deportivo, aún lucha por captar la atención del público norteamericano.

Las tribunas semivacías en Estados Unidos, una preocupación grande para la FIFA rumbo al Mundial 2026 PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - AFP

Una prueba de esto fue la declaración que dio Mauricio Pochettino, DT de la selección de los Estados Unidos, en la madrugada argentina del viernes, luego de perder la final de la Copa de Oro ante México por 2-1: “México es una gran selección, tiene grandes jugadores y un buen cuerpo técnico, pero quiero resaltar qué importantes son los fans en un partido de fútbol. Cuando tenés el apoyo, regenerás la energía del jugador en el campo y cuando no la tenés, drenas la energía y te cuesta“, y agregó: ”Si hoy hubiéramos tenido a la mayoría apoyándonos sería diferente, pero es lo que nos toca“. Dijo en referencia al partido que se jugó en el NGR Stadium de Texas, con capacidad para 70.000 espectadores.

En ese contexto inesperado y ante el riesgo latente de otro estadio semivacío, Enzo Fernández emerge como una de las figuras centrales del torneo. Líder dentro de la cancha y segundo capitán de un Chelsea que mezcla juventud, millones y resultados, el ex River sabe que está en una vidriera distinta, en un continente donde el fútbol todavía se abre paso, y donde un gol o una asistencia pueden marcar la diferencia entre la idolatría y el olvido.

“Sabemos que va a ser un partido difícil, pero vamos paso a paso. Ahora solo pensamos en Fluminense”, dijo el mediocampista de la selección argentina luego de la victoria ante Palmeiras por 2-1 en cuartos. Sin estridencias, pero con firmeza.

Enzo en acción ante Palmeiras, durante los cuartos de final del Mundial de Clubes JUAN MABROMATA - AFP

Y si bien el torneo le ofreció a Enzo un nuevo escenario competitivo —ganaron la UEFA Conference League, vienen de eliminar a Benfica y Palmeiras—, él sabe que este martes (desde las 16 de la Argentina) todo será diferente. Porque enfrente estará Fluminense, que además de su camiseta representa al último equipo no europeo. El Flu intentará evitar que la final del Mundial de Clubes sea 100% del Viejo Continente.

En lo deportivo, Fluminense llega invicto y con argumentos para incomodar a cualquiera. En la etapa de grupos empató con Borussia Dortmund, en octavos eliminó a Inter de Milán y en cuartos al sorprendente Al Hilal, que había dejado afuera a Manchester City. Más allá de no jugar la Libertadores ni estar entre los tres mejores del Brasileirao, encontró en este Mundial de Clubes su lugar en el mundo. El equipo de Renato Gaúcho no tiene nombres rutilantes, pero sí un plan. Y eso, en este torneo, vale oro.

Thiago Silva, emblema de Fluminense a los 39 años MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Thiago Silva, con sus 39 años, es la voz de mando. Jhon Arias, la revelación ofensiva. Y una defensa que solo recibió tres goles en cinco partidos confirma que no están aquí por casualidad.

Lo que hace especial a este cruce, más allá de lo futbolístico, es el choque de culturas y estilos. De un lado, el poderío económico y la estructura profesional europea. Del otro, la garra, la picardía, el amor propio sudamericano. Como en las viejas Copas Intercontinentales, como en cada Argentina-Alemania o Brasil-Francia, la paridad no se mide solo en nombres o cifras. Se mide en el fuego sagrado y en lo que deje cada uno de los protagonistas en la cancha.

“Amo cuando en este torneo jugamos contra equipos sudamericanos. Cómo te desafían, cómo compiten. Lo admiro”, dijo durante el Mundial Pep Guardiola, uno de los pocos técnicos que supo sintetizar esa sensación. Porque es así: el jugador sudamericano, cuando ve una camiseta europea, se transforma. Ya no importa si su club gana menos, si vuela en clase turista o si no tiene un estadio techado. Importa competir. De igual a igual, aun con otras armas. Eso mismo buscará el Flu ante el Chelsea de Enzo y compañía.

Cole Palmer celebra su gol a Palmeiras junto a Enzo Fernandez JUAN MABROMATA - AFP

El otro dato ineludible es la decisión de la FIFA de aplicar un fuerte descuento a los tickets, como medida para evitar vacíos evidentes en una semifinal que prometía otra cosa. The Athletic reveló que las ventas estaban muy por debajo de lo esperado, y solo partidos como los del Real Madrid, con asistencia récord de 76.611 personas ante el Borussia Dortmund, lograron cumplir las metas previstas. Chelsea y Fluminense no generan lo mismo, al menos no en las calles de Nueva York.

Así, lo que podía ser una fiesta anticipada se convirtió en una prueba de fuego. Chelsea, con su jerarquía. Fluminense, con su alma. Y Enzo Fernández, con su liderazgo silencioso.

Será América vs. Europa, pero también será una historia de pasiones desparejas, entradas low-cost, y en juego algo fabuloso: la clasificación a la gran final del Mundial de Clubes.