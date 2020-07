Francescoli le agradeció a Pérez por su entrega con el club en estos tres años Crédito: @RiverPlate

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2020 • 10:21

Enzo Pérez es uno de los tantos hinchas de River que nació entre la década del 80' y del 90' y lleva el nombre del ídolo Enzo Francescoli. Hoy, el volante de 34 años logró potenciar esa historia: a fuerza de juego, carisma y fanatismo, se transformó en uno de los jugadores más queridos del plantel millonario y los niños empiezan a llamarse Enzo también por él. A tres años de su llegada desde Valencia a Núñez, el actual manager le envió un emotivo video sorpresa al mendocino y hasta le agradeció que se llame igual.

"Desde el primer día me sorprendí al verte, y lo sabés, en La Plata. Mi hijo (Marcos) jugaba allá en Estudiantes y saber que tu papá había elegido mi nombre para ponerte, siempre desde aquel día para mí fuiste una parte especial", empezó Francescoli en un video de poco más de un minuto y medio que fue compartido en redes sociales por la periodista Julieta Argenta.

"Después me enteré que sos un gran fana del club, de River, del club de mis amores, entonces eso lo hizo más importante todavía. Y desde el momento que volviste, y sé que hiciste un montón de esfuerzo para volver de España, pasaste a ser un tipo único más allá del nombre que llevás" , agregó el actual manager millonario.

Desde su firma de contrato aquel 30 de junio de 2017, Enzo Pérez transformó su deseo de hincha en una realidad superadora: ganó la Supercopa Argentina 2017 y la Copa Libertadores 2018 ante Boca, además de conquistar las Copas Argentina 2017 y 2019 y la Recopa Sudamericana 2019. Una historia imposible de imaginar cuando el 22 de febrero de 1986 su padre Carlos, oriundo de Maipú, Mendoza, y que se ganaba la vida siendo albañil tras un deseo frustrado de ser futbolista profesional, decidió ponerle Enzo en honor a su ídolo Francescoli.

"Me parece genial todo lo que te pasó porque sé lo sentido que ha sido ganar esta Libertadores, que para eso viniste: para ganar la Copa con River y con el equipo de tus amores. Es un orgullo para mí que puedas llamarte o que muchas veces en el vestuario, cosa que nunca me había pasado, en la época al menos de jugador, me de vuelta cuando gritan '¡Enzo!' me tenga que dar vuelta y es a vos que te llaman, también en ese momento es simpático. Un honor haberte conocido, un honor que estés en nuestro club y que sigan los éxitos por siempre", cerró el exfutbolista uruguayo en el video.

"¡Muchas gracias, Enzo! Es un orgullo escuchar a mi gran ídolo hablar así sobre mi persona. Gracias por esta linda y emotiva sorpresa", respondió Pérez en su cuenta de Instagram. La emoción a flor de piel para dos íconos del fútbol millonario. Pasado y presente unidos que siguen soñando con un próspero futuro.