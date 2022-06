Erling Haaland: su impresionante marca en Noruega, el delantero que responde ofensas con goles y no estará en el Mundial

En todo Mundial hay ausencias de figuras que lamentar. Están las que obedecen a lesiones y las que no consiguieron la clasificación con sus seleccionados. En este último rubro, uno de los apellidos que encabeza la lista es el del noruego Erling Haaland. En el mismo escalón se lo podría ubicar al egipcio Mohamed Salah.

En el caso de la nueva contratación de Manchester City, sus cinco goles en seis partidos con el seleccionado nórdico en las eliminatorias apenas alcanzaron para terminar en el tercer puesto del Grupo G, en el que Países Bajos consiguió el pasaje directo a Qatar como líder y Turquía (segundo) avanzó a un Repechaje en el que fue eliminado por Portugal.

Haaland le anotó cuatro goles a Suecia en dos partidos en una semana BEATE OMA DAHLE - NTB

La actividad de los seleccionados europeos continúa en la Liga de las Naciones, competencia en la que Haaland se reivindica como uno de los grandes goleadores de la actualidad, aun en un equipo que no es la más calificado para explotar las condiciones del ex-delantero de Borussia Dortmund. Con dos goles (un penal) de Haaland, Noruega venció 3-2 a Suecia y encabeza el Grupo 4 de la segunda categoría. La Liga de las Naciones se divide en cuatro categorías, con sistema de ascensos y descensos.

Haaland, que ya había sido verdugo de Suecia hace una semana con los goles del 2-1 en Solna, marcó este domingo el 1-0 a los 10 minutos, con un cabezazo en un anticipo a un defensor. A los 9 del segundo aumentó tras ejecutar un penal con un zurdazo cruzado. Tras el descuento de Suecia, el N° 9 también mostró visión de juego y generosidad para resolver como un wing izquierdo al enviar un centro pasado para el cabezazo de Alexander Sorloth.

Lo más destacado de Noruega 3 - Suecia 2

El clásico escandinavo estuvo salpicado por ofensas y desafíos que involucraron al propio Haaland tras el cotejo del domingo anterior. Sin perder la sonrisa ante las cámaras, el delantero que será dirigido por Pep Guardiola dio su versión de la disputa verbal que mantuvo con Alexander Milosevic, defensor sueco: “Primero, me ofendió personalmente. Después me dijo que me iba a romper los pies, y un minuto y medio después hice el gol. Eso estuvo bien”. Milosevic desmintió que le hubiera faltado el respeto: “No hablo ni entiendo el noruego. No sé si él habla sueco. Lo que pasó en el campo se queda ahí, yo sigo adelante”.

Otro futbolista sueco, Ludwig Augustinsson, señaló a Haaland por ventilar en los micrófonos lo que sucede en el campo: “Jugué en España y Alemania, y allí se dicen muchas cosas graves entre los jugadores. Eso es algo con lo que hay que lidiar y no repetir en los medios de comunicación. Como jugador hay que aprender eso. Haaland fue un poco inmaduro, porque en un clásico como es Suecia-Noruega siempre se dicen cosas que pueden molestar y deben quedar en la cancha”.

Erling Haaland le dedica el gol a los hinchas en el estadio de Oslo JAVAD PARSA - NTB

De 21 años y 1,94m, Haaland suma 20 goles en 21 encuentros con el seleccionado de Noruega, donde debutó en noviembre de 2019. En una comparación, Neymar necesitó 32 cotejos para llegar a los 20 tantos en Brasil.

En la tabla histórica de anotadores del conjunto nacional escandinavo figura en el noveno lugar, pero lleva un ritmo que permite augurar que no pasará mucho tiempo para que alcance al dueño del récord, Jörgen Juve, con 33. En la lista de los diez primeros, Haaland ostenta el mejor promedio, con un gol cada 83 minutos. El de Juve es de uno cada 122 minutos.

Haaland es una de las transferencias más altas del actual mercado europeo con los 75 millones de euros que pagó Manchester City. Su carrera en clubes es tan prolífica en goles como en el seleccionado. Tras arrancar en Molde pasó por Salzburgo y Borussia Dortmund. En esos tres clubes anotó 153 tantos en 185 partidos, con un promedio de 0.83. Un delantero portentoso que no figurará en la gran vidriera del Mundial de Qatar.

