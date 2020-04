Tabárez fue duramente criticado por Darío Silva Fuente: AFP

Desde 2006, y tras un primer paso entre 1988 y 1990, Óscar Washington Tabárez es la cabeza fundamental de la Selección de Uruguay . Con cuatro Mundiales y seis Copas América en su larga trayectoria, el Maestro se ha transformado en un emblema absoluto y una referencia constante del fútbol charrúa. A pesar de los elogios que suele recibir por parte de sus dirigidos, Darío Silva , ex jugador de la selección, apuntó duramente contra su ciclo.

"¿Si Tabárez es el mejor entrenador que tuve? Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie. En 14 años con la Selección de Uruguay solo ha ganado una Copa América. Aquí en Europa se pierde una Champions League y estás en la calle", disparó Silva en diálogo con el programa español Marcador.

"Estadísticamente no le aportó nada a Uruguay. Con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa, no hemos salido campeones del mundo. El mejor entrenador que tuve en el mundo fue el italiano Giovanni Trapattoni, él me enseñó el fútbol", agregó el exdelantero que hoy tiene 47 años y trabaja en una pizzería de Málaga, ciudad española donde está radicado.

Darío Silva jugó 49 partidos y marcó 14 goles en la Selección de Uruguay Fuente: AFP - Crédito: Daniel García

Silva comenzó su carrera en 1991 en Defensor Sporting y luego pasó por Peñarol antes de dar el salto a Europa, donde jugó más de diez años entre Cagliari, Espanyol, Málaga, Sevilla y Portsmouth. Pero su carrera acabó estrepitosamente en septiembre de 2006 cuando sufrió un duro accidente automovilístico a los 34 años en Montevideo: sufrió fractura de cráneo y una amputación de la parte inferior a la rodilla derecha, tras una cirugía de tres horas y media.

En la Selección de Uruguay, el exatacante disputó 49 partidos y marcó 14 goles entre las Eliminatorias para los Mundiales de 1998, 2002 y 2006, más la Copa Confederaciones Arabia Saudita 1997, el Mundial Corea y Japón 2002 y la Copa América Perú 2004.

A la hora de hablar acerca de su puesto, Silva destacó: "Si tengo que elegir un delantero me quedo con Edinson Cavani. Es parecido a mí. Tiene velocidad, potencia y carácter. Y se vio con la llegada de Neymar. Por mucho que viniera de un equipo grande como el Barcelona, tenía que respetar a los que ya estaban allí en el club".

Además, manifestó su deseo de ver al jugador de PSG en el Merengue: "Estoy soñando con ver a Cavani en el Real Madrid. Espero que no se adelante el Newcastle. Creo que a Florentino no le interesa este jugador pero ojalá vistiera de blanco aunque le veo más en el Newcastle. Por la plata baila el mono y si digo las cosas es por algo...". Por otra parte, también elogió a Federico Valverde, actual jugador de Real Madrid: "Ha sido una irrupción extraordinaria y la sangre indígena de nuestros antepasados nos aporta una gran resistencia".