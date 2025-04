Escándalo antes de la final de la Copa del Rey por los árbitros: Real Madrid anunció que jugará, pero la polémica sigue

Desde hace tiempo que las decisiones arbitrales están bajo la lupa en el fútbol español y este viernes estalló todo por los aires en la previa de la final de la Copa del Rey, que mañana, a las 17, disputarán Real Madrid y Barcelona en el estadio de la Cartuja, en Sevilla. El conflicto se desató a partir de unos videos difundidos por Real Madrid TV, el canal oficial del club merengue, en el que ponían el acento en acciones polémicas en contra de su equipo por parte del del VAR a cargo de Pablo González Fuertes, designado para esa función en el encuentro decisivo de este sábado. Finalmente, a última hora de este viernes en España y luego de los rumores de que Real Madrid no se presentaría a jugar la final en desacuerdo con las designaciones, el club merengue sacó un comunicado en el que confirma que jugará el partido decisivo.

Luego de la publicación de las imágenes de Real Madrid TV, en la que se cuestionaba la labor de los designados, tanto González Fuertes como Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro principal elegido para la final, dieron una elocuente conferencia de prensa en la que se defendieron de los ataques y contaron descarnadamente las presiones que reciben antes y después de partidos de esta índole. A tal punto que De Burgos Bengoechea rompió en llanto al momento de hablar.

“Cuando un niño llega al colegio y hay otros que le dicen que su padre es un ladrón es muy jodido. Intento educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que es un deportista más. Cuando me vaya de aquí, del arbitraje, quiero que mi hijo esté orgulloso. No hay derecho a lo que estamos pasando, pero no solo entre los profesionales, que muchas familias dependen de esto, sobre todo en el fútbol base. Que cada uno haga una reflexión”, dijo entre lágrimas De Burgos Bengoetxea.

❗️ De Burgos Bengoetxea rompe a llorar en la rueda de prensa previa a la final de Copa: "Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando eso es muy jodido" pic.twitter.com/HEcHSTKVxF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 25, 2025

González Fuertes, por su parte, criticó duramente los videos de Real Madrid TV: “Hay que conocer las consecuencias que tienen esos vídeos. Hemos visto redes sociales anónimas que insultan y amenazan sin ningún control, ni de las instituciones. Estamos viendo a Community Managers de redes sociales oficiales que atacan al colectivo por un like más. Vemos actuaciones de los actores del fútbol que dan pie a que no somos honestos. Cuando algún periodista habla de ‘robo’, el aficionado paga esa frustración con el niño o la niña que va a pitar un infantil. Debemos atajar ese tipo de situaciones y volver a un fútbol más sano y limpio, es bueno para todos”.

“Cuando hablan de ‘robo’ es un error de todos los actores. Un día tendremos un problema de verdad, eso va a tener consecuencias y nos echaremos las manos a la cabeza y lo condenaremos. Tenemos que darle una vuelta entre todos a esa situación de beligerancia contra el estamento arbitral”, agregó quien será el encargado del VAR.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid y siempre crítico de la liga española que dirige Javier Tebas Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

A partir de estas declaraciones, la situación fue escalando internamente en Real Madrid. Según el diario español Marca, “Real Madrid fue observando la reacción de los aficionados, viendo como poco a poco la indignación iba creciendo, hasta el punto de decidirse a presentar la queja formal a la Federación y sugerir que un árbitro que ha hablado así no puede dirigir partido alguno. No se descarta, incluso, no presentarse a la final. Creen que una persona que habla así sobre algo o alguien a la que va a juzgar, no está capacitado para decidir y dictar sentencia de nada, en clara referencia a González Fuertes”.

Real Madrid suspendió las actividades protocolares relacionadas con la final (conferencia de prensa, entrenamiento en el estadio y cena oficial) y emitió un comunicado oficial: “El Real Madrid C. F. considera inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas hoy por los árbitros designados para la Final de la Copa de S. M. el Rey que ha de celebrarse mañana 26 de abril de 2025.

“Estas manifestaciones, que han puesto el foco de manera sorprendente contra los videos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Realmadrid TV, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final, demuestran, una vez más, una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid.

“Declaraciones aún más sorprendentes todavía, bajo un tono amenazante, aludiendo a la unidad de los árbitros, para anunciar supuestas medidas o actuaciones que distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo.

“Ante la gravedad de lo sucedido, el Real Madrid espera que los responsables de la R. F. E. F. y del estamento arbitral procedan en consecuencia, adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan”.

Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro principal, y Pablo Gonzalez Fuertes, VAR, durante la elocuente conferencia de prensa previa a la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona PABLO GARCIA - RFEF

El comunicado apuntaba claramente a que la Federación Española (RFEF) modificara las designaciones arbitrales, algo que ya se confirmó que no sucederá.

Asimismo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, echó más leña al fuego con un explosivo mensaje -en el que tácitamente apunta contra Florentino Pérez- que publicó en su cuenta oficial de X: “No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere. No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere.(...) Y ahora, tras las declaraciones de los árbitros —hartos del acoso constante desde Real Madrid TV—, responde como sabe: suspende la rueda de prensa. Se salta el entrenamiento en La Cartuja. Desprecia los actos oficiales de la final de Copa. Filtra que no se va a presentar en la final de la Copa. Qué piel tan fina. No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol. Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan".

Esto no es fútbol, es control de poder.



❌ No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 25, 2025

Finalmente, Real Madrid despejó las dudas con un nuevo comunicado en el que luego de confirmar que disputará la final, volvió a arremeter contra los dichos de los árbitros designados en la conferencia de prensa. "Ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid C. F. comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana", comienza el comunicado.

Y sigue: “Nuestro club entiende que las desafortunadas e inapropiadas declaraciones de los árbitros designados para este partido, efectuadas 24 horas antes de la final, no pueden manchar un acontecimiento deportivo de trascendencia mundial que verán cientos de millones de personas y por respeto también a todos los aficionados que tienen previsto su desplazamiento a Sevilla, y a todos aquellos que ya están en la capital andaluza.

“El Real Madrid entiende que deben prevalecer los valores del fútbol, a pesar de la hostilidad y la animadversión que hoy han quedado de manifiesto, una vez más contra nuestro club, por parte de estos árbitros designados para la final”, concluye la misiva.

