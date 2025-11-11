Escándalo en España: Lamine Yamal fue “desconvocado” de la selección

La estrella de la selección española y de Barcelona Lamine Yamal fue desconvocado por la Roja para los partidos decisivos contra Georgia y Turquía, en los que el combinado hispano debe ratificar la clasificación directa para el Mundial 2026.

Debido a las molestias en zona del pubis que sufre el joven desde hace unas semanas, “la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria”, anunció la instancia en un comunicado.

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía.



ℹ️ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025

La RFEF (La Real Federación Española de Fútbol) fue dura en el comunicado y expresó “su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”.

“Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días”, agregó.

Poco después, la RFEF anunció que el seleccionador Luis de la Fuente convocó al jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos para disputar los dos últimos partidos de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 que va a enfrentar a la Selección Española contra Georgia en Tiflis y contra Turquía en Sevilla”.

No es la primera vez que Barcelona y la RFEF chocan por Lamine Yamal, quien cayó lesionado en la fecha FIFA del pasado mes de septiembre.

Tras ese episodio, el técnico de la Roja fue acusado por el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, de no cuidar a sus jugadores después de que Yamal se lesionara tras jugar los dos primeros partidos de clasificación frente a Bulgaria y Turquía.

De la Fuente contestó que esperaba “más empatía” de Flick, exseleccionador alemán y la semana pasada defendió la convocatoria de Lamine pese a seguir con molestias.

La Real Federación Española acusó a Barcelona de realizarle un tratamiento médico a Yamal sin avisar Joan Monfort� - AP�

“Creo que está en perfectas condiciones. Su entrenador dijo que estaba apto para jugar al fútbol, está recuperando su nivel y lo celebramos. Estará aquí el tiempo que consideremos oportuno. Nos jugamos muchísimo y queremos tener a los mejores jugadores con nosotros”, dijo el entrenador. Su opinión se basa en un dato concreto: Yamal fue titular en los últimos seis partidos del club blaugrana.

El actual campeón de Europa lidera el grupo E de la clasificación europea con 12 puntos, tres más que Turquía y con la diferencia de goles a favor (ganó 6-0 en la ida), por lo que tiene el pase directo -primera de grupo- al alcance de la mano.

Yamal sufre una molestia en el pubis, pero jugó de titular en los últimos seis partidos de Barcelona FRANCK FIFE - AFP

“Nunca había vivido una situación así”

En tanto, De la Fuente comentó este martes que nunca había vivido una situación como la desconvocatoria de Lamine Yamal de la selección por un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis, procedimientos que sucedieron “al margen de la federación”.

“Hay procedimientos que suceden al margen de la federación y hay que aceptarlo. No es muy normal y nunca había vivido una situación así. Me sorprendió como a todos. No tenés noticias ni conocés ningún detalle, encima en un tema de salud, y uno se queda sorprendido”, afirmó el seleccionador español sobre la desconvocatoria de la joven figura de la concentración de la selección, en un extracto de la entrevista concedida este martes a RNE (Radio Nacional España).