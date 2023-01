Escándalo en Francia: la durísima frase del presidente de la Federación y el apoyo de Mbappé hacia Zinedine Zidane

escuchar

PARIS - Acaso, si Francia no hubiera llegado tan lejos en el Mundial Qatar 2022, la historia hubiera sido distinto. Pero lo cierto es que Les Bleus escalaron hasta la final y estuvieron a segundos de vencer a la Argentina y conseguir un bicampeonato mundial; en definitiva, el título fue para la Albiceleste, pero la campaña realizada en suelo qatarí promovió la renovación del contrato del entrenado Didier Deschamps. Así quedaron enterrada, al menos por ahora, la posibilidad de ver a Zinédine Zidane al frente de la selección gala.

Y sin embargo, cabe preguntarse: ¿estuvo alguna vez realmente el gran ‘Zizou’ en la consideración de los directivos de la Federación Francesa de Fútbol (FFF)? Porque el presidente Noël Le Graët, un día después de renovar como seleccionador hasta 2026 a Deschamps, fue directo y contundente en las declaraciones que realizó a la radio RMC: ”A Zinédine Zidane ni le hubiera respondido al teléfono”, en respuesta al ser consultado sobre si el destacado DT que llevó a la gloria de Europa a Real Madrid erala opción número 1 para reemplazar a Deschamps.

Noel Le Graet, tercero en la imagen, acompañado en un palco durante un partido del Mundial por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario francés, Emmanuel Macron KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

El mandamás del fútbol galo amplió sobre un supuesto llamado de Zidane: ”Ni le hubiera respondido al teléfono. ¿Para decirle qué, ‘hola señor, no se preocupe, busque otro club porque acabo de alcanzar un acuerdo con Didier’?”. ¿Hubo más? Sí: “(Zidane) Siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie. Siempre se puede perder algún partido, pero llevo diez años con él, no ha habido muchos problemas”. Sus frases desataron un escándalo en Francia.

Le Graët , de 81 años, también se mostró muy seco cuando le preguntaron por las informaciones que vinculan a Zidane con la posibilidad de ser el DT de la selección brasileña: ”Me sorprendería que se fuera allí. Pero puede hacer lo que quiere, no me importa. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps”, dijo. ”No tengo a nadie que salvar, puede ir dónde quiera, a un club, tendrá muchos que le quieran en Europa, algún gran club”, añadió.

Celebración y abrazo de Didier Deschamps, el DT de Francia, con Kylian Mbappé y Antoine Griezmann ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Las fuertes declaraciones de Le Graët fueron criticadas poco después nada menos que por el mejor jugador de Les Bleus, Kylian Mbappé. El máximo goleador de Qatar dejó por un lado sus vacaciones en PSG para expresar en sus redes sociales: “Zidane es Francia, no se le puede faltar al respeto a una leyenda así”.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Hasta la ministra de Deportes Amélie Oudéa-Castéra salió en defensa de Zidane y le demandó al dirigente que se disculpe públicamente. “Fue una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte: un presidente de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Pida disculpas por este exceso sobre Zidane”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

El sábado, la federación francesa anunció que el contrato de Deschamps fue renovado hasta 2026, con lo que el DT dirigiría a los galos en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, su tercera Copa del Mundo tras la obtención de la corona en Rusia 2018 y el reciente segundo puesto en Qatar.

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça.

Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 8, 2023

Zidane, tras finalizar su segundo ciclo en Real Madrid, rechazó varias propuestas para volver a dirigir. La más reciente fue un ofrecimiento de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (United States Soccer Federation) para dirigir a la selección de ese país, tras el reciente alejamiento del DT Gregg Berhalter, denunciado por un caso de violencia familiar.

Zidane y Deschamps, alguna vez compañeros y campeones; en la imagen, Zizou está al lado del actual DT de Les Bleus (con la copa); completan la imagen Desailly, Henry y Trezeguet

Según el diario frances L’Equipe, los dirigentes del futbol estadounidense hicieron contacto con Zidane para relevar a Berhalter, que fue denunciado por un caso de violencia doméstica protagonizado en 1991, y en este momento su permanencia al frente del equipo norteamericano está en el ojo del huracán.

A la oferta de los Estados Unidos, el exentrenador de Real Madrid respondió que al único equipo que aceptaría dirigir es a la selección de Francia. Sin embargo, la intención de “Zizou” parece que deberá esperar un buen tiempo. Mientras, varios clubes y selecciones le siguen ofreciendo trabajo.

LA NACION